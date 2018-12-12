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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۵

وزیر خارجه فنلاند اعلام کرد؛

چرایی تعلیق قراردادهای تسلیحاتی فنلاند با عربستان و امارات

چرایی تعلیق قراردادهای تسلیحاتی فنلاند با عربستان و امارات

وزیر خارجه فنلاند به چرایی تعلیق قراردادهای تسلیحاتی میان این کشور با سعودی ها و اماراتی ها پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمو سوینی وزیر خارجه فنلاند در گفتگو با شبکه الجزیره گفت: فنلاند عقد قراردادهای تسلیحاتی با عربستان و امارات را در احترام به حقوق بشر به حال تعلیق درآورد.

وی افزود: ننگ آور است که اوضاع در یمن به شکل کنونی جریان داشته باشد.

وزیر خارجه فنلاند بیان کرد: جنایت قتل جمال خاشقجی بر جنگ یمن تاثیرگذاشت و این فرصتی برای توقف این جنگ است.اگر دخالت مسئولان برجسته در موضوع خاشقجی ثابت شود آنها اهل مسئولیت نیستند.

شایان ذکر است که فنلاند در واکنش به تجاوز عربستان به یمن صادرات سلاح را به ریاض متوقف کرد.

کد مطلب 4483763

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