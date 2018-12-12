چرایی تعلیق قراردادهای تسلیحاتی فنلاند با عربستان و امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمو سوینی وزیر خارجه فنلاند در گفتگو با شبکه الجزیره گفت: فنلاند عقد قراردادهای تسلیحاتی با عربستان و امارات را در احترام به حقوق بشر به حال تعلیق درآورد.

وی افزود: ننگ آور است که اوضاع در یمن به شکل کنونی جریان داشته باشد.

وزیر خارجه فنلاند بیان کرد: جنایت قتل جمال خاشقجی بر جنگ یمن تاثیرگذاشت و این فرصتی برای توقف این جنگ است.اگر دخالت مسئولان برجسته در موضوع خاشقجی ثابت شود آنها اهل مسئولیت نیستند.

شایان ذکر است که فنلاند در واکنش به تجاوز عربستان به یمن صادرات سلاح را به ریاض متوقف کرد.