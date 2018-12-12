آمار سزارین در مازندران ۱۰ درصد کاهش یافت

دکتر اقدس عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه سمینار آمادگی برای زایمان طبیعی که در سالن اجتماعات بهزیستی برگزار شد با بیان اینکه یکی از بسته های هفتگانه طرح تحول سلامت، فرهنگ سازی و بسترسازی برای زایمان ایمن است، اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته زایمان سزارین به درخواست مادر درصد کمی را تشکیل می دهد و بیشتر زایمان ها به صورت طبیعی است.

وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته برای ترویج زایمان طبیعی فرهنگ سازی کردند، گفت: در کشورهای توسعه یافته مادر از مزایای زایمان طبیعی برای خود و فرزندش آگاهی دارد بنابراین در این کشورها درصد بالایی از زایمان ها طبیعی است.

عبادی افزود: سزارین دوم و سوم می تواند مادر را تهدید و هزینه های زیادی را به اقتصاد کشور وارد کند و همه این ها دست به دست هم داده که کشورهای توسعه یافته به سمت ترویج زایمان طبیعی حرکت کنند.

متخصص زایمان با بیان اینکه ترویج زایمان طبیعی یکی از اولویت های وزارت بهداشت است، ادامه داد: در این راستا جلسات بازآموزی و آموزش همگانی برای مادران باردار و بانوان سنین بارداری در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی مازندران قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در این سمینار یک روزه زایمان طبیعی،بانوان شاغل در ادارات شهرستان ساری شرکت کردند، گفت: هدف ما کاهش ۴۰ درصدی سزارین است و در این راستا کلاس های آموزشی برای مادران باردار برگزار می شود.

عبادی از کاهش آمار سزارین در استان مازندران طی چندسال اخیر خبرداد و افزود: در سال ۹۳ آمار سزارین بیش از ۷۰درصد بود که این رقم حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.