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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۱۸

نماینده مردم پلدختر در مجلس:

تهدید جدی سیلاب برای پلدختر/ بندهای خاکی در شهر احداث شود

تهدید جدی سیلاب برای پلدختر/ بندهای خاکی در شهر احداث شود

خرم آباد- نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهدید سیلاب برای شهر پلدختر، گفت: برای جلوگیری از خسارت‌ها در هنگام وقوع سیلاب باید بندهای خاکی احداث شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا کاظمی شامگاه چهارشنبه در ستاد بحران لرستان با اشاره به اینکه سیلاب خساراتی به زیرساخت ها، راه های روستایی، باغات، مزارع، احشام و خانه های مردم وارد کرده است و بخشی از مشکلات هنوز باقی مانده است، اظهار داشت: راه برخی مناطق عشایری هنوز باز نشده است و در مقابل امکانات و ماشین آلاات استان محدود است.

وی با بیان اینکه راه روستایی برخی مناطق هنوز باز نشده است، تصریح کرد: انتظار دارم با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران تصمیمات مقتضی برای حل این مشکل گرفته شود.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اگر فکری نکنیم خسارت بیشتری در شاهد خواهیم بود، برای وضعیت دیواره های ساحلی معمولان و پلدختر باید فکری کرد، دیواره ساحلی معمولان ۴۴ درصد پیشرفت دارد و به محض وقوع سیلاب نصف معمولان زیر آب می رود.

کاظمی با تاکید بر اینکه شهر پلدختر الان در حال تهدید است، نصف شهر پلدختر در صورت وقوع سیلاب زیر آب می رود، افزود: با چند بند خاکی این آب ها مهار شدنی هستند، در جهت احداث بندهای خاکی استاندار دستور ویژه داده اند و انتظار داریم عملی شود.

وی با اشاره به اینکه انتظار داریم در تقسیم اعتبارات به پلدختر که بیشترین خسارت را دیده است توجه شود، ادامه داد: در خصوص استمهال وام کشاورزان، بانک ها همکاری نمی کنند، انتظار داریم همراه کردن بانک ها با کشاورزان در دستور کار قرار بگیرد.

کد مطلب 4483772

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