توافق نهایی برای راه اندازی پروژه سرنگ سازی آق قلا انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هلال احمر گلستان، طی تفاهم نامه ای فی ما بین سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر و جمعیت هلال احمر گلستان پروژه سرنگ سازی آق قلا برای راه اندازی به جمعیت هلال احمر گلستان واگذار شد.

در جلسه ای که با حضور علی فرجی، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی و محمدعلی هروی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان برگزار شد، تفاهم نامه ای بین سازمان تدارکات پزشکی و شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران با جمعیت هلال احمر گلستان صورت گرفت.

به موجب این تفاهم نامه پروژه سرنگ سازی واقع در شهرستان آق قلا به انضمام سوله و همه مستحدثات پس از اخذ نظریه کارشناسی به جمعیت هلال احمر گلستان واگذار و مقرر شد سوله واقع در زمین مازاد از سوی شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران جمع آوری و به محل کارخانه منتقل شود.

شروع پروژه سرنگ سازی آق قلا با همکاری شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران وابسته به سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر و جمعیت هلال احمر گلستان در اوایل سال ۱۳۹۰ آغاز و اقدامات اولیه برای تولید انواع سرنگ صورت پذیرفت تا استان گلستان به یکی از قطب های تولید تجهیزات پزشکی یکبار مصرف تبدیل شود.

در این جلسه فرجی آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با جمعیت هلال احمر استان گلستان بالاخص در زمینه تأمین داروهای مورد نیاز گلستان و داروخانه های زیر مجموعه اعلام کرد تا از طریق شرکت پخش سها هلال اقدامات لازم صورت پذیرد.