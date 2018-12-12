هشدار روسیه نسبت به تضعیف برجام در شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره توافق هسته‌ای ایران، نماینده بریتانیا اظهار داشت که آزمایش‌های موشکی ایران این کشور را قادر خواهد ساخت تا موشک‌های بالستیک خود را توسعه و گسترش دهد.

در این نشست همچنین نماینده روسیه نسبت به هرگونه تلاشی برای تضعیف و بی اثر کردن برجام در شورای امنیت هشدار داد و افزود تنها راه حفظ توافق چندجانبه برجام، پای بندی همه طرف‌ها به تعهدات خود در آن است.

در این نشست همچنین مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به تکرار اتهامات همیشگی خود علیه ایران پرداخت و مدعی شدکه تلاش می‌کنیم محدودیت‌های سازمان ملل علیه برنامه موشکی ایران را دوباره برقرار کنیم.

این نشست شورای امنیت در ادامه نشست های این نهاد برای بررسی توافق هسته ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک است که به جای هفته آینده، امروز چهارشنبه برگزار شد.