خواهرخواندگی های موثر در آسیای میانه دنبال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حسین زادگان در دیدار مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ ، مدیران ستادی شرکت و مدیران و مسئولان حوزه گندم، آرد و نان استان با بیان این که در عمر ۴۰ ساله انقلاب و در عرصه های مختلف؛ مشکلات با حضور و نقش آفرینی مردم حل شده است، افزود: هر جا که از بطن جامعه الگو نگرفتیم و به صورت انتزاعی و انفرادی تصمیم سازی کردیم، با مشکل مواجه شدیم.

استاندار با بیان این که با اقدامات موثر باید امید اجتماعی را در جامعه احیا و تقویت کنیم، عنوان نمود: بسیاری از امور ساده و قابل حل وجود دارد که مردم را آزار می دهد در حالیکه می توان با اقدامات بهنگام و ساده امور مردم را به پیش برد و موجبات امید افزایی را در جامعه فراهم کرد.

حسین زادگان با اشاره به این که برای حل بسیاری از مشکلات مردم در حوزه های اجتماعی و اقتصادی و امیدافزایی؛ تنها مسیر ممکن؛ تعامل، گفتگو و همکاری فارغ گرایش ها و سلایق فکری و سیاسی است، یادآور شد: باید با سعه صدر و نگاه وسیع؛ از حب و بغض ها و سلایق خود عبور کنیم و در سایه همگرایی مازندران را آباد و شکوفا سازیم.

وی با بیان این که اسناد بالادستی و برنامه برای توسعه در کشور به اندازه کفایت وجود دارد، اظهار داشت: باید به صورت پروژه ای و عملیاتی کارها را تسهیل و تسریع کنیم و سرعت و دقت را در فعالیت های خود قرار دهیم تا نتایج موثر آن را در جامعه ببینیم.

استاندار مازندران با اشاره به این که باید به جایگاه و مسئولیت خود به صورت متفاوت و متعهدانه نگاه کنیم، ابراز داشت: از مدیران برنامه اقدام و عمل ۱۰۰ روزه را خواستار شدیم و این برنامه را هم ملاک ارزیابی و ماندگاری مدیران قرار می دهیم. مدیران باید این برنامه ها را در قالب برنامه های موجود استان اعم از برنامه اقتصاد مقاومتی و برنامه های در قالب بودجه هم بودجه بخش دولتی و هم بخش خصوصی؛ یک سری اقدامات ساده و فوق العاده را برای اجرا تدوین کنند و راسا این برنامه را به مردم گزارش دهند.

مقام عالی دولت در استان، با بیان این که راهبرد تحقق برنامه های استان این است که مردم را پای کار بیاوریم و این کار را از امروز آغاز کرده ایم، گفت: مقرر شد دستگاه های دولتی و نهادهای غیر دولتی با مشارکت سمن ها با هم برای برنامه های استان به صورت جمعی اهتمام کنند و از آموزش و پرورش خواستیم تا هر دانش آموز عضو یک سمن باشد و بدین ترتیب سمن ها به کمک دستگاه های اجرایی برای اجرای هر چه بهتر برنامه هایشان می آیند و با ایجاد نهضت های مختلف کاری؛ روند پیشرفت امور را تسریع می کنیم که حاصلش مشارکت مردم و دولت در کارهاست.

وی با اشاره به این که باید با بوروکراسی های زائد و فاسد با تقویت دولت الکترونیک مقابله کنیم، افزود: در سرمایه گذاری داخلی و خارجی به صورت جدی داریم ورود می کنیم تا از ظرفیت های بکر کشورهای همسایه استفاده کنیم و با خروج از تفاهمنامه ها و خواهرخواندگی های صرف، به صورت پروژه ای همکاری خود را با کشورهای هدف تداوم ببخشیم و ضرورت دارد همه دستگاه ها در این راستا به جد ورود کنند.

استاندار مازندران با اشاره به این که باید آدم های موفق را تقویت کنیم تا در حوزه های مورد نیاز مجدانه کار کنیم، عنوان کرد: باید اقدامات خود را از روی کاغذ و جلسه روی زمین بیاوریم و به صورت عملیاتی و در قالب اقدام کار کنیم، در این راستا در حال راه اندازی نظام پیشنهادها هستیم.

حسین زادگان با تاکید بر این که همه باید پشتیبان برنامه های توسعه ای استان باشند، افزود: دستگاه ها مشکلات و موانع حوزه خود را شناسایی و مرتفع کنند.