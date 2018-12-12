شهرداری گنبد پس از سه هفته طعم پیروزی را چشید

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور شامگاه چهارشنبه تیم شهرداری گنبد در سالن المپیک این شهرستان میزبان تیم پیام مشهد بود که با نتیجه سه بر یک به برتری رسید تا پس از سه هفته ناکامی طعم پیروزی را بچشد.

در این دیدار گنبدی‌ها در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با نتایج (۱۶ - ۲۵)، (۲۲ - ۲۵) و (۱۹ - ۲۵) پیروز شدند و فقط ست دوم را ۲۰ به ۲۵ واگذار کردند.

تیم شهرداری گنبد در پایان هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور با کسب هفت پیروزی، چهار شکست و ۲۰ امتیاز در مکان ششم جدول قرار دارد و در هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل نخست این مسابقات یکشنبه ۲۵ آذر مهمان تیم شهرداری تبریز خواهد بود.