تنها ۴۰۰ هکتار از تالاب «بیشه دالان» بروجرد قابل احیاء است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مصطفی وند عصر چهارشنبه در حاشیه کارگاه یک روزه تدوین جامع مدیریت زیست محیطی تالاب «بیشه دالان» که در سالن کنفرانس فرمانداری ویژه بروجرد برگزار شد، اظهار داشت: امروز دومین کارگاه تدوین جامع مدیریت زیست محیطی تالاب «بیشه دالان» بروجرد با مشارکت جوامع محلی، انجمن های زیست محیطی، منابع طبیعی، آب و فاضلاب روستایی، میراث فرهنگی، امور آب شهرستان و اداره محیط زیست بروجرد برگزار شد.

وی با اشاره به هدف از برگزاری این کارگاه، افزود: ارتقاء سطح مشارکت فعال محلی و ادارات شهرستان برای احیای تالاب «بیشه دالان» از جمله اهداف ما بوده است.

رئیس اداره محیط زیست بروجرد، تصریح کرد: این کارگاه ادامه پیدا می کند تا به نقطه نظر خاصی برسیم و بعد از آن که برنامه ها را تدوین کردیم آنها را به شورای برنامه ریزی شهرستان ارائه می دهیم تا پس از این مرحله به شورای برنامه ریزی استان تحویل داده شود و از این طریق بودجه اختصاصی برای احیای تالاب «بیشه دالان» بروجرد در نظر گرفته شود و به صورت سنواتی بتوانیم این اکوسیستم را احیا کنیم.

مصطفی وند، گفت: در حال حاضر این منطقه محل اعتباری ندارد و در این راستا در مرحله اول، پروژه مصوب و اهداف آن باید مشخص شود تا شورای برنامه ریزی شهرستان نسبت به احیای آن اعتباری خاص تعیین کند.

وی، ادامه داد: از ۹۱۳ هکتار مساحت کل تالاب «بیشه دالان» بروجرد ۴۵۰ هکتار باقی مانده است که البته به طور فصلی این میزان هم در حال تغییر است.

رئیس اداره محیط زیست بروجرد با بیان اینکه کار صدور سند ۱۲۰ هکتار از تالاب «بیشه دالان» بروجرد در حال انجام است، تاکید کرد: با توجه به بارندگی های اخیر فصل پاییز بیش از ۴۵۰ هکتار از تالاب به زیر آب رفته است.

مصطفی وند با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۰ هکتار از تالاب «بیشه دالان» بروجرد قابل احیاء است، ادامه داد: با توجه به مشارکت جوامع محلی و آگاه سازی مردم برای مشارکت حداکثری که بستر اولیه احیای تالاب «بیشه دالان» است، امید می رود بتوانیم در ارتقاء معیشت پایدار روستاییان، حفظ اکوسیستم، چراگاه، زیست بوم، زیستگاه پرندگان مهاجر، تنوع زیست محیطی دفع آفات منطقه تالاب اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی، یاد آور شد: همچنین بودجه احداث پاسگاه محیط بانی تالاب نیز مصوب و پیمانکار آن مشخص شده و فوندانسیون ساختمان پاسگاه در حال اجرا است و پیش بینی می شود سال آینده می توانیم این پروژه را به بهره برداری برسانیم.