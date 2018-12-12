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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۴۶

رایزن بازرگانی ایران در عراق اعلام کرد؛

توسعه صادرات ایران به عراق/انعقاد قرارداد به ارزش۳۸۰میلیون یورو

توسعه صادرات ایران به عراق/انعقاد قرارداد به ارزش۳۸۰میلیون یورو

رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: بر اساس نتایج مذاکرات شرکت‌های ایرانی و عراقی، تاکنون مقدمات انعقاد ۳۸۰ میلیون یورو قرارداد به منظور فروش کالای ایرانی برای صادرات به عراق فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ناصر بهزاد با اشاره به مشارکت موثر شرکت‌های ایرانی در حاشیه برگزاری پاویون ایران در چهل و پنجمین دوره از نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی عراق، اظهار داشت: هیات‌های متعددی از تجار و بازرگانان استانهای مختلف عراق از این نمایشگاه بازدید کردند و نشستهای تخصصی نیز به منظور معرفی کالا و بررسی شرایط عرضه برگزار شد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت کشورمان در تامین کالاها و خدمات مورد نیاز برای بازسازی عراق، در این نمایشگاه مقدمات انعقاد ۳۸۰ میلیون یورو قرارداد فروش کالای ایرانی برای صادرات به عراق شامل میلگرد، خطوط تولید، خوراک دام و طیور، ماشین‌آلات پر کن، محصولات فرآوری شده غذایی، شوینده‌های بهداشتی و فرش فراهم شد که به تدریج و حسب توافقات تجار وارد بازار عراق خواهد شد.

رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: اطلاعات شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه برای بازاریابی محصول و معرفی جهت همکاری با طرف عراقی به منظور استمرار مناسبات تجاری در اتاق بازرگانی عراق ثبت خواهد شد. بنابراین، آنچه می‌تواند عرصه رقابت با سایر کشورها را برای بنگاه‌های صادراتی کشورمان هموارتر نماید حضور مستقیم در عراق برای رسیدن به تولید بر مبنای نیاز بازار عراق خواهد بود.

بهزاد با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی حضور شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه نسبت به سال گذشته، افزود: ۱۲ شرکت برای اعطای نمایندگی ۷ شرکت برای ایجاد دفتر فروش، ۴ شرکت برای ثبت شرکت در عراق اقدام کردند و همچنین یک مجموعه نیز اقدام به راه‌اندازی نمایشگاه موقت کالا کرده است.

کد مطلب 4483792

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