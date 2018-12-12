سند برنامه ۵ ساله توسعه علم و فناوری استان گلستان تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، استانداری گلستان و پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، در راستای تهیه سند برنامه پنج ساله توسعه علم و فناوری استان گلستان، تفاهم نامه خدمات پژوهشی امضا کردند.

این تفاهم نامه همکاری، ظهر چهارشنبه به امضاء سید حبیب الله طباطباییان، رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری و سید مناف هاشمی، استاندار گلستان رسید.

استاندار گلستان در این دیدار اظهار کرد: اگر مسیر توسعه استان های در حال توسعه با پژوهش های عمیق، بنیادی و کاربردی همراه نباشد، دچار چالش و انحراف می شوند.

سید مناف هاشمی افزود: بنیاد نخبگان، پارک علم و فناوری گلستان و سایر دانشگاه های استان، تاکنون فعالیت های خوبی داشته اند اما این قدامات کافی نیست و لازم است فضایی در اختیار پژوهشگران و نخبگان قرار گیرد که تا با حمایت سرمایه گذاران، ایده ها و پژوهش های خود را منجر به تولید کنند.

هاشمی با اشاره به اسناد تهیه شده در استان خاطرنشان کرد: اسنادی مانند سند جامع مرز، سند آمایش و غیره اسناد توسعه ای استان هستند و این موضوع نشان می دهد مدیریت استان اعتقاد دارد اگر قرار است استان به توسعه برسد، باید با برنامه و سند باشد.

استاندار گلستان در پایان تأکید کرد: این سند که در حال تدوین است باید یک خروجی مهم داشته باشد که آن خروجی، نشان دادن مسیر توسعه استان است. اگر این خروجی را نداشته باشد، مانند بسیاری از مطالعات و پژوهش ها در کتابخانه ها باقیمانده و خاک خواهند خورد.

سید حبیب الله طباطباییان، رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری هم در این دیدار گفت: این طرح، یک پروژه ملی است که توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور برای ۱۱ استان اجرا می شود و هدف از آن، احصاء مهم ترین مسائل استان و حل آنها است.

لازم به ذکر است، از جمله اهداف اجرای این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد:

گردآوری اطلاعات اولیه در مورد موقعیت و وضعیت مناطق با تکیه بر آمارها و اطلاعات موجود، بررسی وضعیت الزامات، نهادها و زیرساخت های توسعه علم و فناوری و نوآوری، شناسایی و تحلیل مسائل سیاستی مرتبط با علم و فناوری و نوآوری و بسترهای آن در استان، شناسایی و تحلیل مسائل و گزینه های سیاستی با استفاده از مطالعات پیشین، آمارها و اطلاعات موجود و انجام مصاحبه با خبرگان در استان و برگزاری پنل خبرگان.