خیابان ۱۶ آذر به راسته دانشجویی تبدیل شود 

به گزارش خبرنگار مهر،احمد مسجد جامعی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دیداری که با دانشجویان داشتم، دانشجویان خواستار راه اندازی بوستانی ویژه این قشر بودند ،در آن جلسه مطرح کردم که با اراده دانشجویان می توان خیابان ۱۶ آذر به عنوان راسته دانشجویی مطرح و ساز و کار شهری آن نیز ایجاد شود.

وی گفت: تمام خیابان های تهران به نام شهدا مزین شده اند اما در خیابان ۱۶ آذر نه تنها هیچ نماد هنری از روز دانشجو نیست بلکه نام شهدای این رویداد مهم تاریخی به چشم نمی خورد. خانه های این خیابان هم خانه های ارزشمندی است که هر کدام حامل داستانی تاریخی هستند .

مسجد جامعی افزود: این خیابان می تواند با کمک دانشجویان ، معماران، هنرمندان و مردم محلی به راسته دانشجویی تبدیل شود.

وی تاکید کرد: ساکنان و مردم محل هم از تخریب ها ناراضی هستند و این موضوع در نامه هایی به شورای شهر ارایه شده است. یکی از ورودی های تهران که قدیمی ترین مرکز آموزشی پایتخت در آن است در این خیابان قرار دارد .

خیابان ۱۶ آذر در منطقه ۶ شهرداری تهران و حد فاصله خیابان‌های انقلاب و بلوار کشاورز قرار دارد .