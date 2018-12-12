ایجاد کمپ گردشگری در منطقه «ونایی»/ پیگیری برای ثبت ۴ اثر تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله یارمحمدی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بروجرد که در محل اداره میراث فرهنگی برگزار شد، با اشاره به ایجاد مناطق هدف گردشگری در روستاهای شهرستان، اظهار داشت: در حال حاضر تنها روستای هدف گردشگری منطقه «ونایی» بروجرد بوده که به لحاظ موقعیت جغرافیایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ایجاد کمپ گردشگری در منطقه «ونایی»

وی، افزود: یکی از پروژه های میراث فرهنگی در سال جاری ایجاد کمپ گردشگری در منطقه «ونایی» است که این برنامه با هدف بالا بردن ضریب اسکان گردشگران ایجاد می شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد، تصریح کرد: کمپ گردشگری «ونایی» از محل اعتبارات سال ۹۷ سازمان احداث می شود و باید از طریق فرمانداری و اداره منابع طبیعی بروجرد زمین کمپ شناسایی و به سازمان واگذار شود و در مراحل بعدی به ایجاد کمپ گردشگری «ونایی» اقدام کنیم.

یارمحمدی با اشاره به کمپ گردشگری «بیرجندی» بروجرد نیز، ادامه داد: خانه باغ «بیرجندی» چهار سال پیش از طرف شهرداری به کمپ گردشگری تبدیل شد که متاسفانه به دلیل مشکلاتی که شهرداری با آنها مواجه است مراحل تکمیلی آن متوقف شده است.

وی، اظهار داشت: در این راستا برای اینکه بتوانیم کمپ گردشگری «بیرجندی» بروجرد را تکمیل و احیاء کنیم درخواست کرده ایم در صورت تمایل داشتن شهرداری باغ را میراث فرهنگی در اختیار کامل بگیرد تا اقدامات لازم و تکمیلی روی آن انجام شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد در روستاهای دارای بافت ارزشمند تاریخی، افزود: در برخی از روستاهایی که دارای بافت ارزشمند تاریخی هستند به دلیل وجود اراضی کشاورزی و زراعی اجازه کشت های عمیق داده نمی شود.

پیگیری برای ثبت ۴ اثر تاریخی بروجرد

یارمحمدی، گفت: روستاییان از وجود سطح ارزشمند و بافت های تاریخی اراضی آگاهی ندارند، وقتی مانع کشت آنها می شویم ذهنیت دیگری پیدا می کنند سعی می کنیم آنها را به کشت سطحی اراضی ترغیب کنیم تا آثار بافت از بین نرود.

وی از ثبت ۱۷۵ اثر تاریخی در این شهرستان خبر داد و گفت: علاوه بر این پرونده تعدادی از آثار تاریخی به استان ارسال شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد، تصریح کرد: در ماه های اخیر چهار پرونده آثار تاریخی بروجرد برای ثبت را ارسال کرده ایم و منتظر گرفتن شماره ثبت ملی این پرونده ها هستیم.



یارمحمدی، افزود: علاوه بر ۱۷۵ مورد اثر تاریخی که به ثبت ملی رسیده است، ۴۰۰ اثر نیز در سطح شهرستان شناسایی شده است که ممکن است با همکاری استان به عدد قبلی اضافه شود.