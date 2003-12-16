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۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۰:۱۱

به تهيه كنندگي فرج الله سلحشور

فيلم تلويزيوني " انتظار " در نوبت پخش

فيلم تلويزيوني « انتظار » به نويسندگي و كارگرداني قربان محمد پور از شبكه يك سيما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار هنري " مهر"  اين فيلم داستان يك نقاش ماهر ايراني است كه نسبت به امام زمان (عج) ارادت خاصي دارد. وي مدتي را به گريه و مويه براي ديدن آن امام غايب مي گذراند و از وي مي خواهد تا روي مبارك وي  را به هر شكل كه شده، ببيند. اين نقاش شبي در خواب چهره اين امام بزرگوار را مشاهده مي كند و صبح كه از خواب بلند مي شود، چهره وي را بر بوم نقاشي مي كند. اما جز خود وي، هيچ كس نمي تواند نقاشي را ببيند و اين موضوع رازي مي شود كه كسي از آن سر در نمي آورد.
اين فيلم در مدت 50 دقيقه توليد شده و تهيه كنندگي آن را فرج الله سلحشور عهده دار بوده است و مديريت توليد آن را فرهاد توحيدي برعهده دارد.
اين فيلم كه مدتي است از ساخت آن مي گذرد براي پخش از تلويزيون با مشكل زمان و چگونگي نمايش مواجه است كه به نظر مي رسد با قبول پخش فيلم از سوي  شبكه يك سيما اين مشكل رفع شود.
کد مطلب 44838

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