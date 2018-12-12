۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۰۸

وکیل سابق ترامپ به سه سال زندان محکوم شد

مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ از سوی دادگاهی در آمریکا به سه سال زندان محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی.ان.ان، مایکل کوهین، وکیل سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بدلیل نقشش در جریان رسوایی پرداخت مالی از سوی ترامپ به یک بازیگر فیلم‌های مستهجن به سه سال زندان محکوم شد.

این حکم ضربه اساسی به مایکل کوهن ۵۲ ساله خواهد بود که زمانی از او به عنوان یکی از گزینه‌های آتی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا یاد می‌کردند.

دادگاه فدرال در نیویورک، کوهن را علاوه بر موضوع خبر پرداخت پول به دو زن مرتبط با ترامپ همچنین او را در موضوع کمیسیون تحقیق درباره دخالت روسیه در انتخابات بدلیل دروغ گویی محکوم کرده است.

کوهن پبشتر با پذیرش گناهکار بودن خود با کمیسیون تحقیقات مولر همکاری کرده بود و انتظار تخفیف مجازات داشت.

شنبه گذشته دفتر دادستانی ناحیه جنوب نیویورک برای کوهن درخواست محکومیت زندان به مدت سه سال و نیم کرده و گفته بود که مایکل کوهن متهم به تقلب مالیاتی، دروغ‌گویی به بانک‌ها و کنگره، و تلاش برای تاثیرگذاری غیرقانونی بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است.

