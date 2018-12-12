به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر نوریان عصر چهارشنبه در همایش گرامیداشت مفاخر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مفاخر نقش مهمی در تقویت فرهنگ جامعه دارند، بیان کرد: برگزاری مراسم گرامیداشت مفاخر استان باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید از ظرفیت مفاخر برای حل مشکلات فرهنگی بهره گیری کرد.

وی با بیان اینکه حل مشکلات فرهنگی با بهره گیری از مفاخر محقق می شود، بیان کرد: مفاخر از ظرفیت های ارزشمند در هر منطقه هستند که باید از این ظرفیت ها بهره گیری کرد.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مدیران دستگاه های فرهنگی در مسیر برگزاری مراسم های فرهنگی از جمله گرامیداشت مفاخر حرکت کنند.