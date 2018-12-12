مسئولان نظامی ناتو و روسیه دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «والری گراسیموف» (Valery Gerasimov) رئیس ستادکل ارتش روسیه امروز چهارشنبه با «کرتیس اسکاپاروتی» (Curtis Scaparrotti) فرمانده نیروهای ناتو در اروپا دیدار کرد.

بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، طرفین در جریان این دیدار پیرامون اوضاع امنیتی در جهان و در اروپا با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس ستادکل ارتش روسیه در این دیدار اعلام کرد که افزایش حضور نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه به کاهش تنش کمک نمی کند.

این دیدار در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان روی داد.