پرداخت تسهیلات بازسازی منازل خسارت دیده از سیلاب لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار شامگاه چهارشنبه در ستاد بحران لرستان با اشاره به خسارت های سیل در این استان گفت: قولی باید بدهیم که عملیاتی شود، بر اساس سیستم اداری خسارتی اگر وارد شد توسط دستگاه های اجرایی شهرستان و استان برآورد دقیق می شود و به تایید استاندار و مدیریت بحران می رسد و به ما منتقل می کنند، سپس ما بر اساس دستور العمل های دولت اقدام می کنیم و اعتبارات در نوبت دولت قرار می گیرد و به تصویب دولت رسیده و سپس ابلاغ مصوبه می شود.

وی یادآور شد: این فرآیند با روح حوادث نمی خواند.

جزئیات تسهیلات پرداختی برای بازسازی واحدهای مسکونی لرستان

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از پرداخت تسهیلات بلاعوض به واحدهای مسکونی روستایی و شهری خسارت دیده از سیلاب در لرستان خبر داد و گفت: همچنین برای واحدهای دامی تخریب شده نیز تسهیلات پرداخت می شود.

نجار با اشاره به اینکه برای حوزه مسکن شهری ۵۰ میلیون تومان تسهیلات ۵ درصد، ۱۰ میلیون تومان تسهیلات معیشتی، ۱۱ میلیون تومان کمک بلاعوض، ۲ میلیون تومان کمک بلاعوض معیشتی و حدود ۸ میلیون تومان اعتبار خدمات فنی توسط بنیاد مسکن ارائه می شود، افزود: در بخش روستایی ۳۵ میلیون تومان تسهیلات، ۱۰ میلیون تومان تسهیلات معیشتی، ۱۰ میلیون تومان کمک بلاعوض، ۲ میلیون تومان کمک بلاعوض معیشتی و ۸ میلیون تومان اعتبار خدمات فنی ارائه می شود.

در حوزه خسارت به منازل شهری و روستایی بر اساس معیار پرداختی به کرمانشاه عمل می کنیم

وی با بیان اینکه مجموعه برآورد خسارت از سوی استان اعلام می شود و بر اساس دستور العمل ها و قوانین پیشنهاد تامین خسارت را به سازمان برنامه و بودجه و دولت اعلام می کنیم، یادآور شد: در حوزه خسارت به منازل شهری و روستایی بر اساس معیار پرداختی به کرمانشاه اینجا عمل می کنیم و در بحث زیرساخت ها نیز برآورد خسارت ها را اعلام می کنیم.

برای دام سبک ۶۰۰ هزار تومان و برای دام سنگین ۳ میلیون تومان تسهیلات می دهیم

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر اینکه در حوزه دام خسارت دیده بر اساس معیار پرداختی به زلزله زدگان کرمانشاه اقدام می کنیم، افزود: برای دام سبک ۶۰۰ هزار تومان و برای دام سنگین ۳ میلیون تومان تسهیلات می دهیم.

نجار با اشاره به اینکه ما به اندازه ای که فرد بتواند مجددا سر و سامان بگیرد اعتبار و تسهیلات اختصاص می دهیم، ادامه داد: برای واحدهای دامی تسهیلات کم بهره اختصاص می دهیم.

وی یادآور شد: کانال ما برای پرداخت خسارت ها نیز تنها استانداری لرستان است.

پیشنهاد اختصاص اعتبار ۴۰۰ میلیاردی برای خرید نردبان های بلندمرتبه

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه یک مبلغی هم جدا می گذاریم برای استانداری و با هم هماهنگ می کنیم، تصریح کرد: آن یک میلیارد پولی که چند روز پیش در سفر به لرستان دادیم اعتباری بود در اختیار من بود و برای اقدام فوری به حساب استانداری ریختم و اعتبار خسارت نیست.

نجار افزود: حالا یا شبکه های مجازی اشتباه زدند و یا مصاحیه ای بد انجام شده است، این اعتبار یک میلیاردی اعتبار جبران خسارت نبود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تجهیزات کشوری عمل می کنیم، گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان برای خرید نردبان های بلندمرتبه برای سازمان همیاری به دولت پیشنهاد داده ام و دنبال می شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه در جلسه همه از آبخیزداری و طرح های این حوزه حرف زدند، تصریح کرد: ۴ میلیارد دلار اعتبار مجوز صندوق توسعه ملی برای این کار گرفته اند و استان برای دریافت اعتبار باید اقدام کند.