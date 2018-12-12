دانش آموزان تبریزی نائب قهرمان مسابقات آسیا و اقیانوسیه کیش ۲۰۱۸

سیده سویلا سجودی،سرپرست و استاد راهنمای تیم دانش آموزی تبریز ، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات روبوکاپ آسیا و اقیانوسیه کیش ۲۰۱۸ یک رقابت پر چالش،سخت و نفسگیری بود و کشورهای مختلفی در آن شرکت کرده بودند.

وی افزود: رقابت های لیگ ربات های پرنده و ربات امدادگر که از کیفیت و سطح علمی بالایی برخوردار بود بیش از ۹ کشور انگلیس ، فرانسه، روسیه، چین ، کره جنوبی، اندونزی،آلمان، ایران و دیگر رقبای نامدار حضور داشتند.

استاد راهنمای تیم رباتیک اعزامی به رقابت های کیش ۲۰۱۸ ادامه داد: ۲ نفر از دانش آموزان به نام امیرعلی مظفرزاده پیوستی کلاس سوم دبستان و احسان حافظی کلاس اول دبستان بعد از یک رقابت سخت در تیم ربات های امدادگر و ربات های پرنده در حضور کشورهای مختلف توانستند نائب قهرمانی لیگ ربات پرنده و منتخب ۹ تیم برتر و مورد تایید کمیته داوران در لیگ ربات های امدادگر را کسب کنند.

وی کسب این موفقیت را به حضور ملت شریف ایران و به خصوص فرهیختگان و جامعه علمی کشور و استان آذربایجان شرقی تبریک و تهنیت گفت.