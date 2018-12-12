۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۳۹

استاندار ایلام:

پروژه های نیمه تمام ایلام به بخش خصوصی واگذار شوند

ایلام - استاندار ایلام گفت: دولت دنبال این است که پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر چهارشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی ایلام اظهار داشت: ریشه تصمیمات غلط در دنبال نکردن تخصصی امورات است و باید راه قانونی و عقلایی هر کاری را بیابیم و البته این مهم با افق دید بلند و تنها در مسیر خدمت به مردم قابل دستیابی است.

وی تصریح کرد:  افزایش اندازه دولت در بعد تصدی گری باعث بدتر شدن شاخص های توزیع درآمد می شود بر همین اساس هرچه دستگاه های اجرایی و دولت بتوانند امورات را به مردم واگذار کنند موفق تر خواهند بود و این کار نیازمند یک سازوکار درست و قانونمند است.

وی با اشاره به اینکه  واگذاری ها نیازمند تدوین یک طرح جامع و کامل است، گفت:  میراث فرهنگی می تواند آثار باستانی و ثبت شده ملی را اجاره بدهد و بقیه که قابل واگذاری هستند را به بخش خصوصی واگذار کند.

استاندار ایلام اظهار داشت:  دولت دنبال این است که پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند و دستگاه های اجرایی نیز باید خود را با این سیاست تطبیق دهند.

وی درباره واگذاری طرح ها و پروژه های دستگاه های اجرایی، گفت: دولت راهی جز کنار گذاشتن تصدی گری ندارد و تصمیم‌گیری درست با کار کارشناسی تضمین می شود.

