پروژه های نیمه تمام ایلام به بخش خصوصی واگذار شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر چهارشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی ایلام اظهار داشت: ریشه تصمیمات غلط در دنبال نکردن تخصصی امورات است و باید راه قانونی و عقلایی هر کاری را بیابیم و البته این مهم با افق دید بلند و تنها در مسیر خدمت به مردم قابل دستیابی است.

وی تصریح کرد: افزایش اندازه دولت در بعد تصدی گری باعث بدتر شدن شاخص های توزیع درآمد می شود بر همین اساس هرچه دستگاه های اجرایی و دولت بتوانند امورات را به مردم واگذار کنند موفق تر خواهند بود و این کار نیازمند یک سازوکار درست و قانونمند است.

وی با اشاره به اینکه واگذاری ها نیازمند تدوین یک طرح جامع و کامل است، گفت: میراث فرهنگی می تواند آثار باستانی و ثبت شده ملی را اجاره بدهد و بقیه که قابل واگذاری هستند را به بخش خصوصی واگذار کند.

استاندار ایلام اظهار داشت: دولت دنبال این است که پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند و دستگاه های اجرایی نیز باید خود را با این سیاست تطبیق دهند.

وی درباره واگذاری طرح ها و پروژه های دستگاه های اجرایی، گفت: دولت راهی جز کنار گذاشتن تصدی گری ندارد و تصمیم‌گیری درست با کار کارشناسی تضمین می شود.