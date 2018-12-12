دین با بخشنامه اداری عملی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده، چهارشنبه شب در مراسم تقدیر از فعالین و خادمین موکب جنت الزهرا(س) شهرستان مرند در عراق که با حضور مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان شرقی برگزار شد، با تقدیر از عملکرد خادمین موکب این شهرستان در کربلا اظهار داشت: فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس، یکبار دیگر با برپایی این موکب در کربلا به نمایش گذاشته شد.

وی با اشاره به اینکه برپایی موکب در عراق در استان آذربایجان شرقی برای اولین بار صورت گرفت، افزود: برپایی موکب حسینی در عراق باید ارزیابی شده و نقاط ضعف و قوت آن آسیب شناسی شود.

امام جمعه مرند تاکید کرد: قدرت جدید مردمی ایران که عشق برای خدمت به زائران امام حسین(ع) است، ظهور پیدا کرده که همه این ها به برکت خون شهداست.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در پیاده روی اربعین گفت: امام حسین(ع) برای عدالت خواهی قیام کرد و برپایی موکب حسینی نیز با همین هدف صورت می گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده خاطرنشان کرد: دولت و ملت عراق نیز استقبال باشکوهی از شیعیان داشتند و اگر آن ها زمینه را فراهم نمی کردند، حضور برای مردم ایران و خادمان امام حسین(ع) نیز فراهم نمی شد.

عضو شورایعالی حوزه های علمیه استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه امام حسین(ع) و قیام عاشورا نباید در یک روز خلاصه شود، اذعان داشت: فرهنگ عاشورا و حسینی نباید در عاشورا و اربعین خلاصه شود، این فرهنگ باید در روستاها و شهرها حفظ شود.

وی همچنین عنوان کرد: پیاده روی اربعین نماد وحدت مردم بود، امام حسین(ع) محور عزت و اتحاد خداپرستان است و در راهپیمایی اربعین نیز شیعه و سنی و مسیحی در کنار یکدیگر حضور داشتند.

امام جمعه مرند بر ضرورت مردمی ماندن موکب های حسینی تاکید کرد و گفت: بخش های از امور دینی که در کشور ما بخش نامه ای شده، تضعیف شده است، دولت و قدرت باید در خدمت دین باشد اما بنی عباس دین را در خدمت قدرت درآوردند.

استاد حوزه و دانشگاه در پایان بر ضرورت تبیین فرهنگ زندگی ایرانی اسلامی تاکید و اظهار داشت: دشمنان اسلام در برابر تفکر دین و ولایت کاری از پیش نخواهد برد.