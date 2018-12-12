برخورد موتورسیکلت با خودرو سمند در رشتخوار یک کشته برجا گذاشت 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود حاتمیان چهارشنبه شب با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از اعلام وقوع یک فقره تصادف فوتی در محور جاده روستایی رشتخوار بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پس از حضور در محل متوجه شدند به علت برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه خودروی سواری سمند، راکب موتورسیکلت به دلیل شدت جراحات وارده فوت کرده است.

فرمانده انتظامی رشتخوار گفت:کارشناسان پلیس راه علت حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه توسط راننده خودرو سمند اعلام کردند.