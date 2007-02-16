ابهام در برگزاری اولین جایزه کتاب سال شهر

به گزارش خبرنگار مهر، فرید الدین حداد عادل، دبیر جشن های رونمایی کتاب سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره دلیل به تعویق افتادن جایزه کتاب سال شهر از ارائه توضیح خودداری کرد. وی تنها در جمله ای کوتاه گفت: امیدواریم این جشنواره را تا پایان امسال برگزار کنیم.

گفتنی است شهریور ماه امسال، سازمان فرهنگی هنری شهردای تهران در نشستی اعلام کرده بود اولین دوره جایزه کتاب سال شهر درهشت حوزه تاریخ معاصر با رویکرد مشروطه، تاریخ تمدن اسلامی با رویکرد پیامبر اعظم (ص)، آموزش دین و معارف اسلامی، جامعه شناسی شهری و فرهنگ عمومی، مدیریت شهری، آثار هنری و معماری، کودکان و نوجوانان با گرایش آموزش فرهنگ شهرنشینی وادبیات داستانی درموضوعات فرهنگ شهر نشینی وتوان نشینی در فاصله زمانی یکم تا دهم بهمن ماه برگزار می شود.

روابط عمومی این سازمان پیشتر اعلام کرده بود پدید آورندگان آثار و نویسندگانی که تمایل به حضور در جایزه دارند ، می توانند سه نسخه از کتاب منتشر شده در سال 84 خود را پایان آذر ماه 85 به دبیرخانه جایزه کتاب سال شهر ارسال کنند .



حضور اهالی فرهنگ وهنر، چاپ و ارائه کتابنامه آثار ، خرید چندین نسخه از کتاب جهت اهدا به کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، مساجد ، مراکز فرهنگی دانشگاه ها و حوزه های علمیه و توزیع بین فرهیختگان جامعه و اعطای تسهیلات حمایتی از جمله اهداف جایزه عنوان شده بود.