شبکه خدمت گرا «شعا» در پی عدالت علمی در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سادینا ابایی چهارشنبه شب در حاشیه برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس به میزبانی شیراز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از سال ۹۵ در وزارت های علوم و ارتباطات توافقی مبنی بر همکاری شکل گرفت که تنها راه را حضور بخش خصوصی دانستند اولین مشارکت بخش خصوصی و دولتی در حوزه یادشده شکل گرفت.

وی اضافه کرد: ما در حوزه سرویس و دیتا انحصارگرا نیستم اگر قرار است به یک اقتصاد پویا برسیم؛ از ایده های استارتاپ ها استقبال می کنیم.

آبایی با اعلام اینکه اپراتور شبکه علمی کشور به عنوان یک شبکه مستقل به سرویس دهی می پردازد افزود: این اپراتور به مراکز علمی و دانشگاه ها، حوزه های علمیه و هر جایی که دیتا تولید می کنند خدماتی ارایه می کند که روی شبکه فیبر نوری قرار گیرند؛ هر شخصی که در این شبکه احراز هویت کند می تواند فروشنده یا مصرف کننده علم باشند.

وی با بیان اینکه فرایند به نحوی است که به تبع یک گردش مالی در این حوزه شکل می گیرد، یادآور شد: تمام فعالیت های ما حالت استارتاپ دارد و به توان حضور بخش خصوصی برای ایجاد چرخه علم وجود دارد.

رییس اپراتور شبکه علمی کشور(شعا) با این وجود با بیان اینکه شبکه ما بسیار جوان است و نیاز به زیرساخت دارد، عنوان کرد: در حال حاضر ۳۵ درصد مراکز استانها زیر پوشش شبکه است که تا پایان سال به بیش از ۶۰درصد می رسد.

وی با بیان اینکه حوزه علوم انسانی بالاترین محتوا را دارند، افزود: هدف اصلی این اپراتور برقراری عدالت علمی به راه های ساده است.

آبایی اعلام کرد: ما در پی بسترسازی دیجیتالی شدن گردشگری سلامت هستیم؛ این یک مشارکت سه جانبه میان وزارت علوم، ارتباطات و بخش خصوصی است.