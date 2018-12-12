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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۲۲:۲۹

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند گلستان خبر داد:

ساخت نیروگاه زباله سوز در گلستان

ساخت نیروگاه زباله سوز در گلستان

گرگان-مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گلستان از مذکراه با شرکت خارجی برای ساخت نیروگاه زباله سوز در گلستان خبر داد.

محسن سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهبردهای جدید سازمان بر این است که با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک جهان در زمینه مدیریت پسماند و چرخه بازیافت، بتوانیم با مشارکت شرکت های معتبر خارجی در زمینه انجام مطالعات و امکان سنجی دفع اصولی و مدرن پسماندها، پروژه هایی را تعریف کنیم.

وی افزود: به منظور همکاری های فنی – مهندسی و اقتصادی در حوزه RDF ، بیوگاز (دایجستر) و انتقال فناوری در حوزه غرب استان با شرکت های خارجی وارد مذاکره شده ایم.

سمیعی خاطرنشان کرد: ساخت نیروگاه زباله سوز و بیوگاز با ظرفیت ۶۰۰ تن در روز از دیگر محورهای مذاکره با شرکت خارجی بود و به تفاهم و چشم انداز همکاری خوبی رسیده ایم.

وی تصریح کرد: نکته دیگر این که قرار شد با در نظر گرفتن تمامی شرایط زیست محیطی و امکانات مورد نیاز، بر اساس کارشناسی میدانی پروژه ها و ارائه طرح مطالعاتی به مرحله اجرا برسد.

کد مطلب 4483824

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