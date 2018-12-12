به گزارش خبرنگار مهر، لطف اله خواجه پور عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در آستانه هفته پژوهش در دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر، مخالفت خود را به طرح استیضاح ویزر علوم اعلام کرد و افزود: برای اینکه دانشگاه ها بتوانند به رسالت خود عمل کنند احتیاج به بستر مناسب دارند و از جمله بستر های مناسب، ثبات در سطح وزارتی است که به اعتقاد من استضیاح وزیر علوم به صلاح نیست.

وی افزود: این اقدام در حال حاضر اولویت کشور نیست و منافع ملی را تامین نمی کند و اولویت های دیگری برای نمایندگان در شرایط فعلی کشور وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، عملکرد وزیر فعلی علوم، تحقیقات و فناوری را قابل دفاع دانست و تاکید غلامی بر ترویج علوم کاربردی، ارتباط با مدیران و نمایندگان، اهتمام به تدریس برنامه های راهبردی و قرار گرفتن ایران در میان رتبه های برتر علمی کشور را از جمله نکات مثبت و موفقیت های کسب شده در زمان تصدی مقام وزارت وی برشمرد.

وی خطاب به نمایندگان مجلس بیان کرد: در شرایط فعلی از نمایندگان انتظار می رود که در تصمیم خود برای استیضاح وزیر علوم تجدید نظر کنند و اجازه دهند آموزش علمی در یک محیط آرام دنبال شود.

خواجه پور در بخش دیگری از سخنانش به شعار هفته پژوهش امسال اشاره کرد و گفت: با توجه به شعار هفته پژوهش امسال و در راستای رسیدن به هدف این نامگذاری، به شرکت واحد رشد و شرکت های دانش بنیان توجه بیشتری شده و تقویت این شرکت ها در دستور کار دانشگاه ها از جمله دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر قرار گرفته شده است.

رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از فعالیت ۹ شرکت دانش بنیان تحت نظر واحد رشد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: در خرمشهر از میان ۳۰ شرکت فعال زیر نظر واحد رشد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ۹ شرکت دانش بنیان ثبت شده اند که نسبت به سال گذشته رشد ۱۰ درصدی داشته است.

وی افزود: همچنین دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر در سال ۹۶ در حوزه ارتباط با صنعت رتبه برتر را از میان دانشگاه های کشور کسب کرد.

خواجه پور به اقدامات علمی انجام شده توسط این دانشگاه نیز اشاره کرد و گفت: ۲۱۸ مقاله توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر منتشر شده است و انجمن های علمی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر نیز طی سال جاری موفق به کسب سه مقام کشوری شدند.

وی به اجرای ۵۵ طرح تحقیقاتی توسط این دانشگاه به عنوان دیگر موارد اقدامات علمی تحقیقاتی این دانشگاه اشاره کرد و افزود: ۳۰ درصد این طرح ها در قالب پایان نامه کاربردی برای صنعت هستند و ۱۷ طرح پژوهشی نیز با سازمان های خارج است.

رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در ادامه بر حفظ ماهیت دریایی رشته های دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر تاکید کرد و گفت: در برنامه جامع آموزش عالی دانشگاه یک برنامه راهبردی پیش بینی شده که در قالب آن افزایش رشته های دریایی دیده شده است.

خواجه پور از تعریف کد رشته های جدید برای این دانشگاه اشاره کرد و افزود: علاوه بر تعریف دو کد رشته دریایی جدید در مقطع کارشناسی، رایزنی شده تا نسبت به اجرای رشته های خارجی در دانشگاه اقدام شود و از جمله این موارد پیشنهاد به دانشگاه شهید چمران اهواز برای تعریف رشته هایی در مقطع کارشناسی ارشد است که در دانشگاه علوم فنون خرمشهر تدریس شوند و مدرک آن متعلق به دانشگاه چمران اهواز باشد.