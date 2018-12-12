به گزارش خبرنگار مهر، محمود حاجی حسینی عصر امروز در حاشیه نشست برگزاری انتخابات شورای هماهنگی روابط عمومی هیئت‌های ورزشی استان یزد اظهار داشت: امشب با رای گیری از روابط عمومی های هیئات ورزشی استان یزد که با حضور معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان یزد، اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی هیئت های ورزشی یزد مشخص شدند.

وی خاطرنشان کرد: برای فعالیت در این شورا، ۱۱ نفر کاندیدا شده بودند که با رای گیری، پنج نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

حاجی حسینی یادآور شد: حمیدرضا شیر با ۲۲ رای ، محمدرضا نوفرد با ۱۸ رای، مجید وفایی شاهی با ۱۶ رای، سامان سجودی با ۱۵ رای و علی صبور با ۹ رای به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

وی افزود: امین سامعی و هومن فرهادی نیز به عنوان اعضای علی البدل همچنین احمد زارع کمالی به عنوان بازرس شورای هماهنگی روابط عمومی هیئت های ورزشی استان یزد انتخاب شدند.