۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۲۲:۴۰

اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی هیئت‌های ورزشی استان یزد معرفی شد

یزد ـ رئیس روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان از برگزاری انتخابات شورای هماهنگی روابط عمومی هیئت‌های ورزشی استان یزد خبر داد و گفت: اعضای این شورا با رای اعضا مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حاجی حسینی عصر امروز در حاشیه نشست برگزاری انتخابات شورای هماهنگی روابط عمومی هیئت‌های ورزشی استان یزد اظهار داشت: امشب با رای گیری از روابط عمومی های هیئات ورزشی استان یزد که با حضور معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان یزد، اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی هیئت های ورزشی یزد مشخص شدند.

وی خاطرنشان کرد: برای فعالیت در این شورا، ۱۱ نفر کاندیدا شده بودند که با رای گیری، پنج نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

حاجی حسینی یادآور شد: حمیدرضا شیر با ۲۲ رای ، محمدرضا نوفرد با ۱۸ رای، مجید وفایی شاهی با ۱۶ رای، سامان سجودی با ۱۵ رای و علی صبور با ۹ رای به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

وی افزود: امین سامعی و هومن فرهادی نیز به عنوان اعضای علی البدل همچنین احمد زارع کمالی به عنوان بازرس شورای هماهنگی روابط عمومی هیئت های ورزشی استان یزد انتخاب شدند.

کد مطلب 4483830

