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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۲۲:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

وزارت ورزش دغدغه پرسپولیس را برطرف کرد/ خیال بازیکنان راحت شد

وزارت ورزش دغدغه پرسپولیس را برطرف کرد/ خیال بازیکنان راحت شد

کاپیتان دوم تیم فوتبال پرسپولیس پس از انتخاب سرپرست جدید این باشگاه پس از کنار رفتن گرشاسبی گفت: وزیر ورزش با رسیدگی سریع به وضعیت باشگاه، دغدغه بازیکنان و هواداران را برطرف کرد.

حسین ماهینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخاب ایرج عرب به عنوان سرپرست جدید باشگاه پرسپولیس گفت: قبل از هر چیزی باید از آقای مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان تشکر کنم که به وضعیت پرسپولیس توجه ویژه ای داشت و دغدغه بازیکنان و مربیان را با انتخاب آقای عرب برطرف کرد.

وی ادامه داد: دغدغه ما نامشخص بودن وضعیت مدیریتی باشگاه بود که با انتخاب آقای عرب این دغدغه رفع شد. ما در حال حاضر به وضعیت پرسپولیس امیدوار هستیم و می‌دانیم که در ادامه کار شرایط بهتر از این هم خواهد شد.


وی ادامه داد: به هر حال آقای عرب از بدنه باشگاه است و با شرایط باشگاه بیگانه نیست که این خودش یک اتفاق خوب برای پرسپولیس خواهد بود. ما امیدواریم او مشکلات را حل کند تا ما بتوانیم به روند خوبی که داشتیم ادامه دهیم. با حضور آقای عرب مطمئناً شرایط بهتر خواهد شد و خیال بازیکنان، مربیان و هواداران پرسپولیس راحت خواهد بود.

* مریم ملکی پله ور

کد مطلب 4483831

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