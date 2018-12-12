حجم کالاهای صادراتی ایران به ۳۱ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده خراسان جنوبی بیان کرد: تلاش صادرکنندگان و مسئولان باعث شد تا رونق تجارت در استان به جایگاه بالایی برسد.

وی با بیان اینکه دست به دست هم می دهیم که موانع پیش روی فعالان اقتصادی را برداریم، افزود: مشکلات و محدودیت ها زیاد است اما علی رغم این امر، اتفاقات خوبی در صادرات انجام شده است.

وی بابیان اینکه علی رغم این محدودیت ها در هشت ماهه سال جاری، حجم صادرات ایران به سایر کشورها بیش از ۳۱ میلیارد دلار بوده است، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه تجارت شامل صادرات و واردات می شود، اظهار کرد: جای نماینده وزارت خارجه در استان مرزی خراسان جنوبی خالی است که برای رفع این مشکل به وزارت تاکید می کنیم.

مسئول هماهنگی امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به درخواست صادرکنندگان مبنی بر تعرفه های ترجیحی، اظهار کرد: جلسه ای با مدیران شهرک های صنعتی و دیگر متولیان برای بررسی این خواسته برگزار می شود.

مسئول هماهنگی امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: پنج کشور هدف برای صادرات داریم که یکی از این کشورها، افغانستان است.

وی بیان کرد: ۳۰ درصد حجم کالاهای صادراتی از خراسان جنوبی به افغانستان صادر می شود که می طلبد شرایط خاصی برای استان تعریف شود.

وی خواستار فعال شدن بازارچه های مرزی خراسان جنوبی شد و گفت: همچنین باید هماهنگی های لازم ایجاد شود تا بخشی از اعتبارات مورد نیاز زیرساخت های تجاری، از طریق اعتبارات ملی و بخشی از محل اعتبارات استانی تامین شود.

موفق با اشاره به ظرفیت های خراسان جنوبی بیان کرد: قریب به ۵۶۰ پروانه بهره برداری صنعتی و ۴۲ نوع ماده معدنی در این استان است.

مسئول هماهنگی امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خراسان جنوبی قطب معدنی کشور است، بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد زغال سنگ کشور در استان بوده که بسیار ارزشمند است.