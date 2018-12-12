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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۲۲:۵۲

معاونت امداد و نجات هلال احمر گلستان:

مانور طرح ملی امداد و نجات زمستانی در گلستان برگزار شد

مانور طرح ملی امداد و نجات زمستانی در گلستان برگزار شد

گرگان- معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان گفت: مانور افتتاحیه طرح ملی امداد و نجات زمستانی در گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر گلستان، سید رحیم میر کریمی اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن طرح ملی امداد و نجات زمستانی و لزوم آمادگی دستگاه های اجرایی و یگان های امدادی، مانور افتتاحیه طرح ملی امداد و نجات زمستانی در محل اسکله بندرگز برگزار شد.

وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر گلستان همانند سال های گذشته و با ظرفیتی بیشتر آمادگی دارد در زمان بروز حوادث و خطراتی احتمالی در خدمت هموطنان عزیز، پاسخی مؤثر داشته باشد.

میرکریمی گفت: از آنجایی که هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی را پیش رو داریم؛ به مناسبت پنج دی سالروز زلزله بم، اجرای مانور زلزله با رویکرد شهری در شهرستان بندر گز در دستور کار قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این مانور به منظور محک زدن توان امدادی دستگاه های امدادرسان اجرا می شود و مهم ترین اثر بخشی این مانور هماهنگی اعضای کارگروه تخصصی امداد و نجات است. 

کد مطلب 4483834

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