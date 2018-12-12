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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۲۲:۵۸

با مجوز وزارت خزانه داری آمریکا؛

۱۷۸۴ لوح گلی مرتبط با تخت جمشید در راه ایران است

۱۷۸۴ لوح گلی مرتبط با تخت جمشید در راه ایران است

شیراز- رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: با مجوز وزارت خزانه داری آمریکا در مرحله اول ۱۷۸۴ لوح گلی مرتبط با تخت جمشید در حال بسته بندی و ارسال به ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر مونسان چهارشنبه شب در ساعات پایانی بازدید از دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس در جمع خبرنگاران، از بازگشت بیش از ۱۱ هزار لوح گلی سالم مربوط به باروی تخت‌جمشید خبر داد.

وی همچنین از رشد ٥٨ درصدی ورود گردشگران خارجی در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر از آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران دیدن کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس که شامگاه چهارشنبه آغاز بکار کرد، ۲۴ آذرماه جاری به پایان می رسد.

کد مطلب 4483836

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