۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۲۲:۵۲

مسئول دبیرخانه بین‌المللی یزد حسینیه ایران:

رفع بسیاری از مشکلات یزد به ساماندهی اتباع خارجی گره خورده است

یزد ـ مسئول دبیرخانه بین‌المللی یزد حسینیه ایران گفت: بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی یزد نشأت گرفته از حضور اتباع خارجی است و رفع این مشکلات به ساماندهی این مهاجران گره خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی، عصر امروز در جمع معتمدان محلات یزد در سالن فرمانداری یزد اظهار داشت: تنها راهکار رفع مشکل اتباع بیگانه یزد، ایجاد مهمانشهر برای اتباع است که هم شأن کرامت اتباع خارجی حفظ شود و هم تبعات منفی حضور آنها در شهر کاهش یابد.

وی بیان کرد: توزیع عادلانه اتباع خارجی در سطح کشور نیز از راهکارهای کاهش تبعات منفی مهاجران خارجی در استان است زیرا اکنون به نظر می‌رسد از نجابت مردم یزد سوء استفاده می‌شود و درصد قابل توجهی از مهاجران خارجی در یزد ساکن شده‌اند.

حسینی خاطرنشان کرد: بیشتر مشکلات اعم از مشکلات امنیتی، رشد بیکاری، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی به حل مسئله اتباع خارجی گره خورده و چنانچه ساخت مهمانشهر با جدیت و حمایت مسئولان انجام شود، هم امکانات رفاهی بیشتری در اختیار اتباع قرار می گیرد و هم دغدغه اصلی مردم برطرف خواهد شد.

گفتنی است؛ این نشست به میزبانی فرمانداری یزد و با حضور مدیرکل امور اجتماعی استانداری یزد و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد همچنین جمعی از معتمدان محله‌های یزد و روسای هیئت‌های مذهبی با محوریت مشکلات حضور اتباع بیگانه در یزد و راهکارهای ساماندهی آنها برگزار شد.

