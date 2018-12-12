رفع بسیاری از مشکلات یزد به ساماندهی اتباع خارجی گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی، عصر امروز در جمع معتمدان محلات یزد در سالن فرمانداری یزد اظهار داشت: تنها راهکار رفع مشکل اتباع بیگانه یزد، ایجاد مهمانشهر برای اتباع است که هم شأن کرامت اتباع خارجی حفظ شود و هم تبعات منفی حضور آنها در شهر کاهش یابد.

وی بیان کرد: توزیع عادلانه اتباع خارجی در سطح کشور نیز از راهکارهای کاهش تبعات منفی مهاجران خارجی در استان است زیرا اکنون به نظر می‌رسد از نجابت مردم یزد سوء استفاده می‌شود و درصد قابل توجهی از مهاجران خارجی در یزد ساکن شده‌اند.

حسینی خاطرنشان کرد: بیشتر مشکلات اعم از مشکلات امنیتی، رشد بیکاری، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی به حل مسئله اتباع خارجی گره خورده و چنانچه ساخت مهمانشهر با جدیت و حمایت مسئولان انجام شود، هم امکانات رفاهی بیشتری در اختیار اتباع قرار می گیرد و هم دغدغه اصلی مردم برطرف خواهد شد.

گفتنی است؛ این نشست به میزبانی فرمانداری یزد و با حضور مدیرکل امور اجتماعی استانداری یزد و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد همچنین جمعی از معتمدان محله‌های یزد و روسای هیئت‌های مذهبی با محوریت مشکلات حضور اتباع بیگانه در یزد و راهکارهای ساماندهی آنها برگزار شد.