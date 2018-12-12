به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند در نشست مشترک با مدیرکل سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان یزد اظهار داشت: برنامه های مناسبی برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در استان تدوین شده و در دستور کار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قرار گرفته است.

وی با اشاره به قابلیت‌های سرمایه گذاری استان یزد و تلاش‌های مرکز خدمات سرمایه گذاری در راستای جذب سرمایه های خارجی افزود: هدف ما تبدیل این مرکز به مرکز گفتمان سازی در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری در استان است.

زینی وند همچنین از تشکیل کارگروهی در استان برای تعریف و نهایی کردن برند اقتصادی گردشگری استان به منظور ترویج هماهنگ آن در سطح ملی و بین المللی خبر داد.

۳۰ فرصت سرمایه گذاری در استان یزد شناسایی شد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده برای تدوین فرصت های سرمایه گذاری در استان اظهار داشت: تاکنون ۳۰ فرصت سرمایه گذاری استان شناسایی و مورد تائید سازمان سرمایه گذاری قرار گرفته است.

علی نمازی خاطرنشان کرد: تاکنون پنج پروژه نیروگاه خورشیدی با مشارکت سرمایه گذاران خارجی در استان به بهره برداری رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح روند شکل گیری مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان یزد پرداخت و بیان کرد: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ راه اندازی شد و تاکنون توانسته نسبت به تحقق ۱۲۵ درصدی اهداف تعیین شده برای استان در حوزه جلب سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۹۶ اقدام کند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان یزد یادآور شد: این مرکز در ساختمان قدیمی اداره دارایی استان یزد در خیابان امام خمینی (ره) واقع شده و نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف به منظور تسهیل در امور سرمایه گذاران در این مرکز مستقر هستند.