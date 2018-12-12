به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه چهارشنبه در ستاد بحران لرستان با اشاره به اینکه رئیس سازمان مدیریت بحران کشور دو بار در استان حضور یافتند که از تلاش ایشان تشکر می کنیم، اظهار داشت: مدیریت بحران را به عنوان مجموعه تامین کننده اعتبار نباید دید، این سازمان مدیریت می کند، در شرایطی که کشور دچار بحران شد سازمانی باید همه امکانات را بسیج کند و این وظیفه به عهده سازمان مدیریت بحران است.

وی یادآور شد: مرجع تامین منابع هیئت دولت است و سازمان مدیریت بحران تنها پیشنهاد دهنده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه هرچند که دولت همه همکاری خود را می کند اما اعتبار آماده نیست که فورا پرداخت شود، افزود: باید به سمت پیشگیری از حوادث و مهندسی رودخانه برویم، مجوز ساخت و سازها را کنترل کنیم.

خادمی با اشاره به موضوع کمبود تجهیزات مقابله با بحران در لرستان ادامه داد: در سال هایی که منابع بود، استان های دیگر ساختمان ساختند و تجهیزات خریدند اما در لرستان مدیریت بحران هیچ امکاناتی ندارد.

وی با بیان اینکه در آن سال ها بخش عمده ای از اعتبارات حوزه بحران استان خرج بام لرستان شد، تصریح کرد: امروز نه ساختمانی ایجاد شده و نه تجهیزاتی داریم، حتی در شهرهای کوچک کشور امکاناتی برای مقابله با بحران وجود دارد اما بحران لرستان هیچ ساختمان امنی ندارد.

استاندار لرستان یادآور شد: ساختمان استانداری هم با چند ریشتر زلزله دوام نمی آورد، باید پکیج کاملی در حوزه مدیریت بحران و اقدامات و تجهیزات مورد نیاز این حوزه تهیه کنیم.