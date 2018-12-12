ساختار فعلی شهرداری یزد متناسب با شهر هوشمند نیست

حمیدرضا قمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هر چه سریع‌تر زیرساخت‌های تحقق شهر هوشمند در یزد تکمیل شود، اظهار داشت: شهر هوشمند نه تنها دارای رویکرد لوکس و فانتزی نیست بلکه غافل شدن از این مهم، شهری مملو از ازدهام، شلوغی، آلودگی، دارای مشکلات متعدد و غیرشفاف در چند سال آینده برای ما به ارمغان خواهد آورد.

وی عنوان کرد: صدور پروانه ساختمانی مکانیزه در شهرداری یزد نیز در راستای شهر هوشمند اجرایی می شود.

قمی خاطرنشان کرد: این پروژه بسیار سنگین است اما اگر اجرایی شود، شاهد رقم خوردن شرایط بسیار خوبی در شهر خواهیم بود.

عضو شورای اسلامی شهر یزد از چابک سازی به عنوان یکی از مؤلفه های شهر هوشمند یاد کرد و اظهار داشت: شهرداری باید پیشتاز چابک سازی و تحقق شاخص‌های شهر هوشمند باشد.

قمی تصریح کرد: به طور قطع اگر بخواهیم چابک سازی را در سیستم شهرداری یزد به کار بگیریم، به طور مسلم ساختار فعلی شهرداری یزد پاسخگو نیست.

وی از مطرح شدن طرح شبکه اینترنت اشیاء در کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر یزد خبر داد و بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای این طرح‌ها بتوانیم حداقل زیرساخت‌های شهر هوشمند را در یزد ایجاد کنیم.