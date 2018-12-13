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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۸:۴۹

از سوی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود؛

همایش جان رالز؛ با نگاهی به عدالت، توسعه، صلح و دموکراسی

همایش جان رالز؛ با نگاهی به عدالت، توسعه، صلح و دموکراسی

همایش بین المللی جان رالز؛ از سوی انجمن علوم سیاسی ایران با نگاهی به عدالت، توسعه، صلح و دموکراسی ۲۲ آذر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی جان رالز؛ از سوی انجمن علوم سیاسی ایران با نگاهی به عدالت، توسعه، صلح و دموکراسی ۲۲ آذر برگزار می شود.

در این همایش یک روزه، تعدادی از استادان و پژوهشگران برجسته کشور سخنرانی خواهند کرد.

همچنین مقاله چهار نفر از استادان فلسفه سیاسی (تامس نیگل، جاشوآ کوئن، تیم اسکنلن و پل ویتمن) که اختصاصا برای این همایش ارسال شده، قرائت خواهد شد.

همایش بین المللی جان رالز؛ با نگاهی به عدالت، توسعه، صلح و دموکراسی پنج شنبه ۲۲ آذر  از ساعت ۹ الی ۱۸ در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برپا می شود.

از تمامی علاقمندان به مباحث اندیشه و فلسفه سیاسی معاصر دعوت می شود در این همایش علمی شرکت کنند.

کد مطلب 4483844

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