آماده باش ۶۲ پایگاه اورژانس گیلان در طرح زمستانه سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسدی شامگاه چهارشنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه با اشاره به اجرای طرح زمستانه از ۲۲ آدرماه تا ۲۲ اسفند ماه سال جاری، اظهارکرد: در این مدت تمامی ۶۲ پایگاه اورژانس استان گیلان در حال آماده باش هستند.

اسدی با بیان اینکه از این تعداد ۳۷ پایگاه در حوزه جاده‌ای قرار دارند که به صورت ویژه در این طرح حضور خواهند داشت، افزود: برخی از این پایگاه‌ها در مناطق صعب العبور و کوهستانی همانند گردنه حیران، محور اسالم، زیار و ماسوله قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه اورژانس گیلان دارای بیش از ۱۳۰ دستگاه آمبولانس عملیاتی است، گفت: از این تعداد به صورت محدود آمبولانس‌ها مخصوص مناطق صعب العبور بوده و آمادگی عملیات دارند.

رئیس اورژانس گیلان در ادامه به وجود برخی مشکلات در زمان بارش برف سنگین در استان طی سال‌های گذشته نیز اشاره و بیان کرد: بسیاری از آمبولانس‌های موجود به علت میزان بارش توانایی ارائه خدمات نداشتند.

وی افزود: خوشبختانه با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان اورژانس کشور طی هفته‌های آینده تعدادی آمبولانس‌های بنز دو دیفرانسیل برای شرایط سخت تحویل اورژانس گیلان خواهد شد که در اجرای طرح زمستانه از آنها بهره‌برداری می شود.