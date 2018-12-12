آمریکا باید به خاطر اقدامات غلط خود محکوم و مسئول شناخته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق آل‌حبیب هشدار داد هرگونه انفعال یا تساهل در اتخاذ اقدام مناسب در مقابل سیاست‌های غلط آمریکا تنها موجب گستاخ‌تر شدن آن در استمرار اعمال غیرقانونی و سیاست‌های غیرمسئولانه‌اش خواهد شد.



سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل که در نشست امروز شورای امنیت برای بررسی گزارش دبیرکل درباره اجرای قطعنامه 2231 این شورا سخنرانی می کرد، گفت: تداوم برجام به دلیل رفتار یکجانبه و غیرقانونی آمریکا در خروج از آن و اعمال مجدد تحریم‌های غیرقانونی‌اش، مورد چالش قرار گرفته است.



وی افزود: در نشست امروز که برای بررسی اجرای این قطعنامه برگزار شده است، شورا باید کلیه موانع اجرای آن، به‌ویژه در ارتباط با ارتقاء و تسهیل توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایران را مورد رسیدگی قرار دهد.



در این راستا، آل‌حبیب اعمال مجدد تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران را نقض منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل خواند و گفت شورای امنیت باید این کشور را به دلیل اعمال این تحریم‌ها قویاً محکوم نموده و به خاطر اتخاذ اقدامات مغایر قطعنامه 2231 مسئول بداند.



سفیر کشورمان در ادامه گفت: اکنون برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل، یک عضو دائم شورای امنیت با وقاحت تمام، اعضای سازمان را نه به دلیل نقض یک قطعنامه این شورا، بلکه به دلیل پایبندی به آن، تهدید به مجازات می‌کند.



وی افزود: آمریکا به درجه‌ای از گستاخی رسیده که برای تشدید دشمنی خود علیه ایران، شورای امنیت را نیز به گروگان گرفته است.



سفیر کشورمان اضافه کرد: البته این اولین بار نیست و ما آن روزها را از یاد نبرده‌ایم که آمریکا، شورای امنیت را در جلوگیری از تجاوز صدام، توقف استفاده از سلاح شیمیایی علیه ایران و رسیدگی به حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز خلیج فارس که منجر به شهادت 290 سرنشین آن، ازجمله 66 کودک شد، از اتخاذ هرگونه اقدام موثر بازداشته بود. بنابراین، دنیا نباید اجازه دهد آمریکا اینگونه رفتارهای غیرمسئولانه را تکرار نماید.



در ادامه، آل‌حبیب با اشاره به اتهامات وزیر خارجه آمریکا به ایران در نشست امروز شورای امنیت، گفت: آنچه امروز شنیدیم یک سلسله اظهارات دروغ، ساختگی، نادرست و فریبکارانه بود. البته این اتفاق بی‌سابقه‌ای نیست. تنها کافی است سخنرانی‌های شرم‌آور مقامات آمریکایی را که در گذشته در همین تالار ایراد شده است، به خاطر بیاورید.



وی ادامه داد: اینگونه اظهارات تعجب آور نیز نیست چون مثل زورگویی و اعتیاد آمریکا به تحریم و جنگ طلبی، فریبکاری نیز جزئی جدایی‌ناپذیر از سیاست خارجی آن است.



سفیر جمهوری اسلامی ایران در ادامه در پاسخ به اتهامات آمریکا درباره برنامه موشکی ایران نیز گفت: این برنامه یک توانمندی دفاعی متعارف و ضروری برای مقابله با تهدیدات خارجی است.



در همین رابطه، وی به تهدیدات آمریکا اشاره کرد و گفت درحالی که این کشور ادعا می‌کند نگرانی‌های امنیتی ایران کاملاً خودساخته است و ایران با هیچ تهدید طبیعی از جانب اسراییل مواجه نیست، همین سه ماه پیش نخست وزیر بدنام اسرائیل، ایران را حتی تهدید به نابودی با سلاح هسته ای نمود، که البته توهمی بیش نیست.



وی افزود: آمریکائی ها خیال می‌کنند می‌توانند ما را به روزهایی برگردانند که صدام شهرهای ایران را موشک باران می‌کرد یا هواپیماهایش یک شهر ایران را به مدت ١٠٥ دقیقه تمام بمباران و بیش از ١٠٠٠ نفر از شهروندان ما را شهید و مجروح می‌کردند، بدون آنکه ما وسیله موثری برای دفاع داشته باشیم.



در همین زمینه آل‌حبیب اضافه کرد: ما هزینه‌های زیادی برای حفظ سرزمین‌مان در برابر متجاوزین و تضمین امنیت مرزها و شهروندان‌مان پرداخته‌ایم و آن روزگار دیگر سپری شده است و دولت ما مثل هر دولت دیگر، بر سر امنیت و توانمندی دفاعی متعارف خود مصالحه نخواهد کرد.



سفیر کشورمان به اثرات تحریم‌های آمریکا بر وارادت اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی نیز اشاره کرد و گفت: آیا استفاده از غذا و دارو به عنوان سلاح علیه غیرنظامیان، چیزی جز جنایت علیه بشریت و مصداق بارز تروریسم اقتصادی است؟



وی افزود: جامعه بین المللی باید در مقابل اینگونه سیاست‌های قلدرمآبانه آمریکا بایستد و مقامات این کشور را به دلیل ارتکاب اینگونه اقدامات جنایت‌بار مسئول بشناسد.



در این نشست، اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای امنیت مجدداً بر حمایت خود از تداوم اجرای برجام تأکید کردند.



دبیرکل سازمان ملل نیز در گزارش خود به شورای امنیت اعلام کرده است برجام دستاورد بزرگ گفتگو و دیپلماسی بوده و تداوم آن برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی از اهمیتی بنیادین برخوردار است. به همین خاطر، من از اعضای برجام، شورای امنیت، کلیه کشورهای عضو سازمان ملل و تمام بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهم که تداوم آن را تضمین کنند.