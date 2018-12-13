اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر وداستان جوان سوره در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره کشور شامگاه چهارشنبه با معرفی آثار برگزیده در تالار مطهری دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان برگزار شد.

این جشنواره به مدت ۲ روز در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذر ماه در دانشگاه گیلان برگزار شد. برگزاری کارگاه شعر و داستان، شب شعر، شعرخوانی و داستان خوانی راه یافتگان به بخش اختتامیه این جشنواره بخشی از برنامه‌های جشنواره بود.

این جشنواره در دو بخش اصلی داستان و شعر با موضوع آزاد و بخش ویژه مدح پیامبر اکرم (ص) و وحدت برگزار و بخش داستان نیز شامل داستان کوتاه و داستانک و بخش شعر آن شامل قالب­‌های شعر سنتی (کلاسیک)، شعر نو(سپید و نیمایی) و ترانه و سرود فراخوان داده بودند که ۶۵ اثر به مرحله اختتامیه این جشنواره راه یافتند.

در پایان این جشنواره که آثار به دو شیوه از نگاه مخاطبان و نگاه داوران مورد ارزیابی قرار گرفت از یک شاعر و یک نویسنده تقدیر و تجلیل شد.

گفتنی است بزرگداشت دو شاعر و نویسنده پیشکسوت گیلانی به نام‌های «م. معید» و «مجید دانش آراسته» و همچنین رونمایی از کتاب «گزیده اشعار ۸۰ سال شعر نو گیلان» که توسط هادی میرزانژاد موحد و سید فرزام حسینی جمع آوری شده از بخش ‌های دیگر برنامه‌ اختتامیه بود.