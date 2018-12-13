به گزارش خبرنگار مهر، حسن قبادی شامگاه چهارشنبه در نشست مجمع خیرین سلامت شهرستان بیلهسوار تصریح کرد: بحث سلامت جزو مقولههای مهمی بوده که نیازمند توجه بیشتر دولت وخیرین است.
وی سلامت را پیش شرط جامعه پویا و شاداب عنوان کرد و افزود: تامین سلامتی جامعه از جمله مهمترین چالشهای جوامع محسوب میشود.
فرماندار بیلهسوار با اشاره به اینکه مشارکت مردم در اجرای سیاستهای سلامت مهم است؛ عنوان کرد: بدون شک ورود خیرین در هر بخشی از جامعه با رشد و شکوفایی آن بخش و اثرات مثبت آن همراه بوده و حوزه سلامت نیازمند ورود جدی خیرین و آحاد مختلف مردم است تا بتوان زیرساختهای لازم و امکانات موثر این بخش را تهیه کرد.
قبادی با بیان اینکه بسیاری از زمینهای ادارات شهرستان بیلهسوار توسط خیرین شهرستان وقف شده است، ادامه داد: خیرین بیلهسواری همواره یار و یاور حوزه بهداشت و درمان بوده و تاکنون مساعدتهای فراوانی در ساخت و ارائه کمک به نیازمندان حوزه سلامت ارائه نمودند.
وی با اشاره به اینکه کمبودهایی در زمینه برخی تجهیزات و همچنین نیروی متخصص در مراکز درمانی احساس میشود، توضیح داد: برخی از این کاستیها طی نشستی با مسئولان استانی مطرح و رفع شده و کمبودهای حوزه بهداشت و درمان در زمینه نیروی متخصص نیز رفع خواهد شد.
نقش مهم خیران در توسعه زیرساختهای سلامت
امام جمعه شهرستان بیلهسوار نیز در این جلسه با اشاره به اینکه مجمع خیرین سلامت باید عرصهای برای خیر پروری باشد، عنوان کرد: کار خیرین و نیکوکاران در همه بخشها به ویژه بخش سلامت بسیار موثر و قابل تقدیر است.
حجتالاسلام جدایی عنوان کرد: شرکت در امر خیر و خدمت به مردم سیره ائمه و معصومین بوده و هدف مجمع خیرین سلامت، پرکردن خلاءهای حوزه بهداشت و درمان است.
وی با تأکید بر اولویت قراردادن مسئله سلامت، بهداشت و درمان بر بسیاری از مسائل دیگر کشور، ادامه داد: مسئولان باید به نحوی برنامهریزی کرده و مسائل را در عرصه اجرایی دنبال کنند که خیال مردم از مسئله درمان و بهداشت آسوده شود.
به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری انتخابات مجمع خیرین سلامت شهرستان بیلهسوار، قربان آذری، رحیم عادلی، سجاد زاد فتاح، سراصلان قلیزاده، فیروز بهرامنژاد، وحدت انامی، توحید کمالی، یوسف خاکپور، روحالله سرافراز و علی ملکزاده به عنوان اعضای این مجمع منتخب شدند.
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