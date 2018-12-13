کیف پول بازیگر سرشناس پس از ۵۰ سال پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، کیف پول متعلق به دایان کیتون بازیگر برنده جایزه اسکار پس از ۵۰ سال پیدا شد، این کیف پول را شخصی به نام آنتوان لوگجورای پیدا کرده است.

لوگجورای در این باره به نیویورک دیلی نیوز گفت که یک کمد قدیمی را در ماه می در یک حراج در نیویورک خریداری کرده است او در این کمد یک کیف پول حاوی گواهینامه رانندگی متعلق به خانم دایان هال (نام اصلی دایان کیتون) را پیدا کرده است. یابنده این کیف افزود که نام این زن برایش چندان آشنا نبود اما عکسش روی گواهینامه رانندگی برای او یادآور فیلم «پدرخوانده» (۱۹۷۲) بوده است.

دایان کیتون بازیگر سرشناس فیلمهای سه گانه «پدرخوانده» و «آنی هال» در واکنش به این خبر در صفحه توییتر خود نوشت: این داستان احمقانه است! من آن کیف پول را به خاطر نمی آورم اما چون چندین بار کیف پولم را گم کرده ام تعجب هم نمی کنم.

یابنده این کیف پول گفت که مژدگانی نمی خواهد، او فقط تمایل دارد این کیف پول را بدست بازیگر برنده جایزه اسکار برساند.

در خبر به روز شده اعلام شد که این شخص کیف پول را برای خانم بازیگر پست کرده است، او امیدوار است که این کیف پول در این روزها به دست دایان کیتون برسد و برای ۵۰ سال دیگر گم نشود.