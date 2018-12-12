تحقیق در مورد ایران بدون حکم صریح شورای امنیت امکانپذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «واسیلی نبنزیا» روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون ایران گفت: «ما باید به شما یادآوری کنیم که دبیرخانه سازمان ملل نمی تواند بدون حکم و فرمان صریح شورای امنیت در مورد نقض عهدهای احتمالی قطعنامه ۲۲۳۱ [که پشتیبان توافق هسته ای ایران است] به تحقیق و تجسس بپردازد».

وی در ادامه افزود: «هرگونه فعالیت بازرسی یا دیده بانی توسط دبیرخانه سازمان ملل، صرفنظر از قصد و نیت آنان، باید یکبار و برای همیشه متوقف شود».

گفتنی است که روز یکم دسامبر، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که تهران با آزمایش یک موشک بالستیک میانبرد، قطعنامه سازمان ملل را نقض کرده است. طبق ادعای این دیپلمات آمریکایی، موشک مورد ادعا قادر به حمل چندین کلاهک بود!

در مقابل، هیأت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تأکید کرد که «تمام فعالیتهای مرتبط با موشک بالستیک ایران در مطابقت کامل با مقررات و قیود قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هستند». به عقیده مقامات تهران، در واقع خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای ایران «نقضِ قطعی این قطعنامه به شمار می رود».

سردار «ابوالفضل شکارچی» سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران در واکنش به ادعاهای وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که ایران برای تقویت و بهبود توانمندیهای دفاعی خود، به آزمایشهای موشکی اش ادامه می دهد.

شایان ذکر است که به رغم فعالیتهای تبلیغی دولت آمریکا برای همسو ساختن سایر اعضای شورای امنیت با سیاستهای خصمانه خود علیه ایران، اعضای این شورا تاکنون نتوانسته اند بر سر اینکه آیا آزمایش موشکی ایران ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است یا خیر، به توافق نظر دست یابند.