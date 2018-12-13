«ترزا می» در سمت رهبر حزب محافظه کار انگلیس ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس شامگاه چهارشنبه در مراسم اخذ رأی اعتماد از پارلمان این کشور، با کسب آرای موافق ۲۰۰ تن از هم حزبیان خود در حزب محافظه کار- در برابر ۱۱۷ رأی مخالف به طرح برگزیت- توانست در مقام خود به عنوان رهبر حزب محافظه کار انگلیس ابقا شود.

لازم به ذکر است که ترزا می برای ابقا در مقام رهبری این حزب، به دست کم ۱۵۸ رأی اعتماد از جانب هم حزبیان خود نیاز داشت.

نخست وزیر انگلیس در گفتگو با مطبوعات در مقابل دفتر نخست وزیری، تصدیق کرد که «شمار قابل توجهی» از اعضای پارلمان به وی رأی منفی دادند؛ اما او از این نتیجه استقبال می کند.

به رغم بدبینی مخالفان دولت انگلیس، حزب کارگر این کشور به رهبری «جرمی کوربین» با صدور بیانیه ای تأکید کرد که این رأی گیری «هیچ تفاوتی ایجاد نکرده» و ترزا می باید «این توافق افتضاح» (برگزیت) را هفته آینده به مجلس عوام ارائه کند تا پارلمان بتواند دوباره کنترل را در دست بگیرد.

به گزارش مهر، «گراهام بردی» رئیس یکی از کمیته‌های وابسته به حزب محافظه‌کار پارلمان انگلیس پیشتر اعلام کرده بود که ۴۸ نفر از اعضای این حزب با ارسال نامه‌هایی، خواستار برکناری ترزا می از مقام نخست‌ وزیری این کشور شده‌اند. به این ترتیب با تقاضای بیش از ۱۵ درصد از اعضای حزب حاکم، جلسه رأی اعتماد، روز چهارشنبه برگزار شد.

طبق قوانین حزب محافظه‌کار، باید بیش از نیمی از اعضای حزب حاکم خواهان کناره‌گیری نخست‌وزیر شوند؛ اما چنانچه این تعداد به حد نصاب نرسد، حزب تا یک سال دیگر حق ارائه تقاضا برای برکناری ترزا می را نخواهد داشت.

بسیاری از اعضای حزب محافظه‌کار، ناکامی ترزا می در دستیابی به یک توافق مناسب برای اجرای برگزیت را دلیلی قانع کننده برای برکناری وی می دانند.

این در حالی است که نخست وزیر انگلیس رأی گیری پارلمان برای تایید توافق برگزیت را که قرار بود روز سه شنبه برگزار شود، به تعویق انداخت؛ چراکه از ناکامی خود در این زمینه خبر داشت. وی روز سه شنبه به امید نرم کردن دل مقامات اتحادیه اروپا برای کنار آمدن با خواسته‌های پارلمان سفری به آلمان، هلند و بلژیک داشت.