ریزش سقف ساختمان پزشکان در گناوه/ کسی آسیب ندید

حسام منصوری مطلق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی ریزش بخشی از سقف کاذب یکی از طبقات ساختمان پزشکان شفا شهر گناوه، خوشبختانه به کسی از شهروندان آسیبی نرسیده است؛ اما ضرورت دارد به این موضوع به صورت ویژه رسیدگی کرد.

معاون امور عمرانی فرمانداری شهرستان گناوه با تاکید بر دومین حادثه در این مجتمع پزشکی در فاصله دو هفته گفت: از مسئولان مربوطه برای پیگیری و رسیدگی فوری به وضعیت این ساختمان خواسته شده تا روز شنبه بازدید میدانی از محل صورت گیرد.

منصوری بیان داشت: مدیر شبکه بهداشت و درمان، مسئول اداره استاندارد، رئیس نظام مهندسی ساختمان و اعضای شورای فنی شهرستان گناوه برای بررسی و پیگیری حوادث پیش آمده در ساختمان پزشکان شفا پس از بازدید و بررسی مسائل فنی و ایمنی، نتیجه کارشناسی خود را برای ادامه فعالیت یا تعطیل کردن مجتمع مذکور اعلام خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در ارتباط با حفظ جان مردم هیچگونه ملاحظه کاری از هیچ شخص حقیقی یا حقوقی و دستگاهی که در بروز حوادث اخیر مجتمع پزشکی شفا احیانا قصور کرده باشند، پذیرفته نخواهد شد.

منصوری متذکر شد: دو هفته قبل بر اثر خراب شدن آسانسور ساختمان شفا یک شهروند گناوه ای در چاله آسانسور سقوط کرد و فوت شد و دومین حادثه نیز عصر روز چهارشنبه بخشی از سقف کاذب مجتمع ریزش کرد که موجب وحشت مراجعه کنندگان شد.