فرآوری محصولات باعث ایجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه چهارشنبه در جلسه آموزش و ترویج مشارکت های مردمی در منابع طبیعی اظهارداشت: با توجه به تنوع محصولات مرغوب کشاورزی و میوه جات در استان، اگر آنها فرآوری شوند قابلیت ارز آوری پیدا می کنند و می تواند درآمد دوچندان برای استان و کشاورزان داشته باشد و این باعث ایجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادی می شود.

وی افزود: آن چیزی که خداوند ما را به قدردانی آن تشویق می کند وفور نعمت هایی است که به شکل ها و شیوه های گوناگون بر ما ارزانی داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: انسان ها به برخی از نعمت هایی که خداوند به آنان عطا کرده غافل هستند و هنگامی قدر و ارزش این نعمت ها برای انسان نمایان می شود که خواص آن را به وضوح می بیند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی، استان کردستان را از لحاظ ظرفیت های موجود کشاورزی منشاء برکات دانست و یادآور شد: کردستان منشا برکات و دارای سرزمین های بسیار حاصلخیزی برای کشت انواع گونه های درختان ناشناخته ای است که می تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی ایفا کنند.

وی بیان کرد: کردستان ظرفیت های ارزشمندی در بخش های مختلف، کشاورزی، دامداری، معدن و صنایع دارد و اگر با علم روز آمیخته شود می تواند حلال بسیاری از مشکلات و بیکاری امروز جوانان باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در ادامه با اشاره به شرایط اقلیم آب و هوایی و خاک مناسب استان، به نقش ارزشمند گونه های مختلف درختان سنجد و سماق در توسعه طرح های منابع طبیعی و کشاورزی پرداخت و گفت: کاشت درخت سنجد، نه تنها می تواند در توسعه جنگل های منابع طبیعی موثر باشد بلکه دارای بخش اقتصادی و اشتغالزایی به صرفه ای نیز است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یکی از ویژگی های میوه سنجد را فواید و خاصیت دارویی آن برشمرد و اظهارداشت: از میوه سنجد و حتی برگ و ریشه آن می توان در درمان بسیاری از امراض استفاده کرد تا آنجا که امروزه از آن در صنایع مختلف غذایی، بهداشتی، دارویی، عطرسازی و صنایع چوب استفاده می شود.

وی ضمن تاکید بر فرهنگ سازی و آموزش کشاورزان، اظهارداشت: آموزش و هدایت مردم در جهت بهره وری و بهره برداری بیشتر از محصولات کشاورزی باید مورد توجه سازمان ذیربط قرار گیرد و کشاورزان در جهت کاشت درخت هایی مثمرثمر آموزش و راهنمایی شوند و به سمت کشت گونه هایی بروند که برای آنها صرفه اقتصادی داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهارداشت: با توجه به ظرفیت های بالایی که در استان کردستان موجود است، نگاه باید بر این باشد که کشت محصولات از حالت سنتی و دستی به سمت و سوی علمی و صنعتی شدن سوق داده شود تا درصد بهره برداری بیشتری داشته باشد و این تلاش و همت می تواند توسط جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به سرانجام برسد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی بر استفاده بهینه و درست از منابع خدادادی تاکید کرد و افزود: اگر گیاهان و میوه هایی که خواص غذایی و دارویی دارند به بهترین شکل مورد بهره برداری قرار گیرند، قطعا کشاورزان به کشت آن اهمیت بیشری خواهند داد.

وی همچنین خواستار توسعه صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در استان شد و ادامه داد: فرآوری محصولاتی همچون سنجد و توت فرنگی باعث ایجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادی در استان می ‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به کسب رتبه برتر کردستان در تولید بعضی محصولات از جمله توت فرنگی و گندم اشاره کرد و یادآور شد: باید با همت مردم و دولت، روی تکثیر کاشت و داشت و برداشت محصولات اندیشیده شود و صنایع مرتبط با آن نیز تاسیس شود.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی به تنوع و تولید گوشت سفید در استان اشاره کرد و بیان کرد: با توجه به اینکه این استان قابلیت تولید گوشت تا مرز ۱۲۰ هزار تن را دارد می توان آن را تنوع بخشید و انواع پرندگان و آبزیان پرورش داده شود و گوشت آن را تولید و روانه بازار کرد.