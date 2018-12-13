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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۸:۵۸

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی:

طرح نظارتی ویژه شب یلدا در خراسان جنوبی اجرا می شود

طرح نظارتی ویژه شب یلدا در خراسان جنوبی اجرا می شود

بیرجند- معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا در استان خبر داد.

علی تهوری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن شب یلدا و متعاقب آن افزایش تقاضا عمومی برای خرید برخی کالاهای مصرفی مانند میوه های مرسوم، شیرینی و انواع آجیل به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و از بین بردن سوء استفاده احتمالی و افزایش غیر منطقی قیمت ها طرح ویژه نظارتی شب یلدا در استان اجرا می شود.

وی بیان کرد: در این طرح تیم های بازرسی سازمان و گشت های مشترک  متشکل از بازرسان سازمان، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی بر شبکه عرضه و فروش کالاهای مذکور نظارت خواهند کرد.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اضافه کرد: این طرح از ۲۵ آذرماه جاری آغاز و تا یکم دی ماه نیز ادامه خواهد داشت.

هیچ گونه کمبود کالایی در استان نداریم

تهوری همچنین شرایط تأمین کالا در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر هیچ گونه کمبود کالایی در استان نداریم.

وی با بیان اینکه برخی از قیمت ها در حال بازگشت و کاهش است، عنوان داشت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت بر روند میزان جذب، توزیع و ثبت اطلاعات انبار کالاهای اساسی در سامانه جامع انبارها نظارت دارند.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: مردم شریف استان در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به ستاد خبری ۱۲۴ معاونت بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت معدن و تجارت اعلام کنند.

به گفته تهوری از ابتدای سال جاری تاکنون چهار طرح نظارتی در استان اجرا شده است.

کد مطلب 4483896

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