مرکز کارآفرینی بانوان سفیر در قزوین افتتاح شد

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واحدهای آموزش فرش و گلیم، محصولات خانگی و صنایع دستی و خیاطی و چاپ سیلیک در مرکز کارآفرینی بانوان سفیر راه اندازی شده است.

وی افزود: بانوان سرپرست خانوار به صورت رایگان در این مرکز کارآفرینی آموزش دیده و پس از توانمند شدن بعنوان یک بانوی کارآفرین اقدام به تولید محصول می کنند.

درافشانی بیان کرد: ایجاد بازار فروش برای محصولات این بانوان یکی از ویژگی های مرکز کارآفرینی بانوان سفیر است که مطمئنا تاثیر بسزایی در افزایش انگیزه و روحیه بانوان خواهد داشت.

این مسئول خاطرنشان کرد: مرکز کارآفرینی بانوان سفیر در زمینی به مساحت حدود ۲۰۰ متر در خیابان ملک آباد راه اندازی شده است که تاکنون ۸۰ نفر از بانوان قزوینی در این مرکز ثبت نام کرده اند.

مرکز کارآفرینی بانوان سفیر با حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر قزوین به بهره برداری رسید که افتتاحیه این مرکز با حضور ربیعی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، مرادیان، مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری و بیدخام مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین، یوسفی رئیس کمیسیون سلامت و ورزش شورای اسلامی شهر، قافله باشی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری شورای اسلامی شهر و قوامی رئیس کمیسیون محیط زیست وخدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین برگزار شد.