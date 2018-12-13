آغاز مسابقات کشتی آزاد جام باشگاههای جهان - بابل

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دور مسابقات کشتی ازاد باشگاههای جهان صبح پنجشنبه با حضور هشت تیم از هفت کشور جهان در سالن دانشگاه آزاد بابل آغاز به کار کرد.

طبق مراسم قرعه کشی، در گروه یک، ستارگان ساری – مجارستان – اوکراین- بیمه رازی بابل و در گروه دو قرقیزستان، گرجستان، هند و ترکیه به رقابت می پردازند.

بر اساس برنامه این رقابت ها تیم ها در دو گروه به مصاف می روند و در پایان رقابت های گروهی تیم های اول هر گروه دیدار فینال، تیم های دوم دیدار رده بندی، تیم های سوم مسابقه کسب عنوان پنجم و تیم های چهارم نیز دیدار برای کسب عنوان هفتم را در روز جمعه برگزار خواهند کرد.

تیم های گرجستان، ترکیه، اوکراین، هند، قرقیزستان و مجارستان به همراه دو تیم بیمه رازی بابل و پاس ستارگان ساری تیم های اول و دوم لیگ برتر کشتی آزاد ایران در سال ۹۷ در این مسابقات شرکت دارند.