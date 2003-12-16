براي رفاه دانشجويان خارجي در ايران ، مي كوشيم

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين ديدار توفيقي، ضمن بر شمردن مشتركات فرهنگي و ديني، بر توسعه روابط دو كشور در بالاترين سطوح تاكيد كرد و افزود: كشورهاي مسلمان بايد با همكاري بيش از پيش، بر تهاجم فرهنگي غرب غلبه كنند.

وزير علوم در ادامه، در مورد چگونگي افزايش رفاه دانشجويان يمني در ايران گفت، همه تلاش ما اين است كه دانشجويان خارجي به راحتي و با كيفيت بالا در ايران درس بخوانند. ما همچنين در صدد گسترش ظرفيت پذيرش دانشجويان خارجي تا سطح كارشناسي ارشد و دكترا هستيم و براي حفظ و گسترش همكاري ها احساس مسووليت مي كنيم.

سفير يمن در تهران، حضور دانشجويان يمني در تهران را يكي از بهترين راههاي تبادل فرهنگ و تمدن ميان دو كشور دانست و خواهان افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان يمني بخصوص در رشته هاي فني - مهندسي و پزشكي، در دانشگاههاي ايران شد.

الارياني همچنين ، دعوت آقاي عبدالوهاب وزير آموزش عالي يمن را به دكتر توفيقي تقديم كرد.