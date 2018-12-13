به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم و هفتم از رقابت‌های لیگ برتر ووشوی بانوان کشور روز جمعه ۲۳ آذر برگزار می‌شود و بانوان ووشوکار قم ۲ بازی دشوار و سنگین برابر مدعیان در پیش دارند و طی یک روز ۲ بازی برگزار می‌کنند.

تیم هیئت ووشوی قم که امسال پس از مدت‌ها بار دیگر در لیگ برتر ووشوی بانوان حضور پیدا کرده در گروه یک این مسابقات قرار دارد و با تیم‌های سپاهان اصفهان، کارون اروند خرمشهر، مقاومت کرمانشاه و هیئت ووشوی استان کردستان همگروه است.

در هفته ششم و هفتم این مسابقات تیم ووشوی قم صبح روز جمعه ۲۳ آذر در آکادمی ووشوی ورزشگاه آزادی تهران ابتدا به دیدار تیم کارون اروند خرمشهر می‌رود و سپس آماده می‌شود تا برابر تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان قرار گیرد.

تیم هیئت ووشوی قم با ترکیبی صد در صد بومی در این مسابقات شرکت کرده است و جواد محمد زاده رئیس هیئت ووشوی استان قم تاکید کرده از حضور این تیم در لیگ برتر به دنبال نتیجه نیست و هدف حضور این تیم کسب تجربه است.

تیم ووشوی قم در جدول ۵ تیمی گروه یک در رده سوم قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد با توجه به بهره مندی تیم‌های کارون اروند خرمشهر و سپاهان از چهره‌های اسم و رسم دار و خوشنام ووشوی ایران، این تیم بتواند از ۲ بازی خود در هفته ششم و هفتم امتیازی کسب کند.