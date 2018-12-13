اجرای طرح توسعه شرق و غرب در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در نشست با مجمع نمایندگان استان اظهار داشت: کل اعتبارات عمرانی استانی، امسال یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون ۵۶۰ میلیارد تومان آن به استان ابلاغ شده و از ۵۶۰ میلیارد تومان ۳۶۰میلیارد تومان آن به صورت نقدی و ۲۰۰ میلیارد تومان هم به صورت اسناد خزانه ای به استان تخصیص یافته است.



وی افزود:اعتبارات جاری و هزینه ای استان هم ۴۱۹ میلیارد تومان است که تاکنون ۲۹۸ میلیارد تومان آن به استان تخصیص یافته است که تخصیص اعتبارات جاری در مجموع حدود ۷۱ درصد است.



استاندار کرمانشاه بیان کرد: از لحاظ تخصیص بودجه به استان، امسال یک موضوع به عنوان طرح توسعه شرق و غرب را پیگیری کردیم که قبلا این موضوع تنها به یکی از استان های کشور اختصاص داشت و طی جلسات مختلف در تهران موفق شدیم که این موضوع را هم برای استان کرمانشاه مطرح کنیم.

وی گفت: در اجرای این طرح یکسری پروژه ها مانند آب های مرزی، مسیر راه آهن از اسلام آباد تا خسروی را در آن لحاظ کردیم که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بررسی قرار گرفته که از نمایندگان محترم مجلس می خواهیم که اگر چنین پروژه هایی در لایحه امسال مطرح نشدند تلاش کنند تا در بودجه امسال لحاظ گردد.



بازوند عنوان کرد: از نمایندگان محترم مجلس می خواهیم که اجرای طرح هایی همچون طرح سردسیری، ارتقاء بازارچه سومار به مرز رسمی، آبرسانی به شهرهای گرمسیری، طرح آب بلندمدت شهرستان جوانرود را در دستور کار و پیگیری های خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: همایش توسعه سرمایه گذاری استان در ۱۷ دی ماه سالجاری در تهران برگزار می شود که از ۱۵۰۰ سرمایه گذار برای حضور در این همایش دعوت شده است و همه هزینه این همایش توسط بخش خصوصی پرداخت خواهد شد و هیچ هزینه دولتی برای برگزاری آن پرداخت نخواهد شد.همه مدیران بانک های کشور در این همایش حضور خواهند داشت و دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز سخنران این همایش خواهد بود.



استاندار کرمانشاه گفت: در تلاش هستیم تا در برگزاری همایش توسعه سرمایه گذاری استان تفاهم نامه هایی منعقد شود تا این تفاهم نامه ها تبدیل به برنامه و سند برای استفاده از فرصت سرمایه گذاری برای کرمانشاه گردد.



وی عنوان کرد: مرکزیت غرب کشور در خصوص راه آهن برای استان همدان اصلا صحت ندارد و این موضوع تکذیب می شود و استان کرمانشاه همچنان تمام سرویس ها و امکانات خود را در بحث راه آهن از استان مرکزی می گیرد که در تلاش هستیم تا استان خود قادر به تامین سرویس ها و امکانات راه آهن گردد و از نمایندگان مجلس می خواهیم که این موضوع را نیز مورد پیگیری قرار دهند.



بازوند افزود:با واگذاری سیلو به دلیل قیمت پایین آن( ۲۳ میلیارد تومان) مخالف هستیم و طبق پیگیری هایی که با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین دیگر مسئولین دولتی داشتیم مخالفت خود را با این واگذاری اعلام کردیم و آنها هم با این نوع واگذاری مخالف هستند.



وی تصریح کرد: به دنبال ارتقاء شاخص های استان در بخش های مختلف هستیم تا هم شاهد افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در استان باشیم.



بازوند اظهار داشت: برای بحث عمران شهری اعتبارات خوبی به شهرها به ویژه شهر کرمانشاه اختصاص داده ایم و با اجرای برنامه ها و پیگیری ها قصد ارائه خدمات بیشتر در بحث عمران شهری به مردم را داریم.